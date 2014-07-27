مجلس السفراء العرب في أديس أبابا يدين العدوان الإسرائيلي على غزة

أدان مجلس السفراء العرب في أديس أبابا، العدوان الاسرائيلي الغاشم والوحشي على قطاع غزة وفلسطين بكاملها مما شرد ابناء القطاع المدنيين العزل ودمر بيوتهم وأودى حتى الآن بحياة مئات المدنيين وجرح آلاف آخرين أغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال وينتمي بعضهم الى أسر واحدة.

وقال المجلس ـ في بيان اصدره بأديس أبابا وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه بالبريد الالكتروني اليوم الأحد ” إن هذا العدوان يشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف الدولية ومبادىء حقوق الإنسان ويمثل جريمة ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء لا تسقط بالتقادم وتصعيدا خطيرا للأوضاع في المنطقة وضربة مقصودة لجهود السلام وينذر بتداعيات وخيمة في المنطقة “.

وأضاف ” يحيي المجلس بكل اعتزاز واحترام صمود ونضال الشعب الفلسطيني البطل ، ويدعم الوفاق الوطني الفلسطيني ومساعيه لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ، ويطالب العالم بأسره والأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بتحمل المسؤولية والعمل على الوقف الفوري لهذا العدوان الغاشم وتوفير كافة أنواع الحماية لأرواح أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وممتلكاتهم وبنياتهم التحتية التي يتم هدمها بطريقة وحشية ممنهجة “.

وحمل المجلس ” سلطات الإحتلال الإرهابية العنصرية المسؤولية التامة عن اعتدائها الهمجي وجرائمها البشعة التي أودت بحياة المئات من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء ، ويطلب من الأسرة الدولية محاسبة هذه السلطات على جرائمها ، وتقديم كافة المساعدات العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني للتخفيف من بعض معاناتهم وتدهور حياتهم المعيشية والمشاركة بفاعلية في تضميد الجراح واعادة الإعمار”.