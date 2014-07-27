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تأمين مكثف لمحيط استاد الإسكندرية أثناء مبارة الزمالك ومازيمبي‎

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تأمين مكثف لمحيط استاد الإسكندرية أثناء مبارة الزمالك ومازيمبي‎ تأمين مكثف لمحيط استاد الإسكندرية أثناء مبارة الزمالك ومازيمبي‎

كثفت مديرية أمن الاسكندرية من تواجدها في محيط إستاد الإسكندرية والذي يشهد مبارة كرة القدم بين فريقي الزمالك ومازيمبي ضمن مباريات دوري ابطال افريقيا.

وقامت مديرية الأمن بالدفع بعدد من قوات الامن المركزي وقوات التدخل السريع بدعم من قوات الشرطة العسكرية , كما تم غلق الشوارع المحيطة بالاستاد وعمل بعض التحويلات المرورية لتأمين المبارة والتي تقام بدون جمهور ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدورى المجموعات بالبطولة الإفريقية .

وقام اللواء أمين عز الدين مساعد وزير الداخلية لامن الاسكندرية بتفقد الإستاد من الداخل والخارج والاطمئنان علي تنفيذ الخطه الامنية الموضوعة لتأمين المباراة.

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