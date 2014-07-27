صندوق النقد: 104 مليارات دولار صادرات الكويت النفطية

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن صادرات النفط والغاز الكويتية ستبلغ مستوى 104.9 مليارات دولار في العام 2014 مع افتراض متوسط سعر للنفط الكويتي يبلغ 104 دولارات للبرميل الواحد في الوقت الذي يرجح فيه بلوغ متوسط إنتاج الكويت النفطي 2.93 مليون برميل يوميا في العام الحالي، ووفق بيانات الصندوق، فإن الكويت تتمتع بتصنيفات ائتمانية سيادية قوية، كما أنها بين الحكومات الأقل مخاطر في أسواق الائتمان والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث تحوز تصنيف AA من وكالة التقييم الائتمانية العالمية ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف AA2 من وكالة التصنيف العالمية «موديز» مع نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف AA من وكالة التصنيف العالمية «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف AA- من وكالة التصنيف العالمية «كابيتال انتليغنس» مع نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف A من وحدة المعلومات الاقتصادية EIU التابعة للإيكونومست.

وأظهرت بيانات الصندوق أن ميزان الناتج المحلي الاجمالي للكويت يبلغ 25 بالمئة فيما يبلغ إجمالي الدين العام في الكويت مستوى 2.4 بالمئة وهو مستوى محدود للغاية، حيث تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 5.3 بالمئة فقط فيما يشكل الدين الخارجي للكويت 20.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي و25.5 بالمئة من عوائد الصادرات الكويتية، وتبلغ معدلات نسبة خدمة الدين الخارجي للكويت مستوى 7 بالمئة ويشكل الحساب الجاري 37.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، فيما يشكل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة – 4.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

ووفق التوقعات، فإن الناتج المحلي الإجمالي الإسمى للكويت سيبلغ مستوى 52.3 مليون دينار هذا العام (188.1 مليار دولار)، أما معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بتكلفة عوامل الإنتاج) فسيبلغ مستوى 2.6 بالمئة مع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.9 بالمائة في 2014 وارتفاع فائض المالية العامة ليشكل 29 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. فيما رجح أن يشكل رصيد الحساب الجاري 12.9 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي للكويت.

من ناحية أخرى، قالت مؤسسة Euler Hermes أن الكويت لديها سادس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، كما تتمتع بأهمية استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط الحافلة بالاضطرابات الجيوسياسية، فضلا عن فوائضها المالية الضخمة والتزاماتها وديونها في مستوى منخفض للغاية، كما تتمتع الكويت أيضا ببيئة تشغيلية جيدة وفوائض الحساب الجاري هي من بين أعلى المعدلات في العالم.