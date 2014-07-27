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“المصريين الأحرار” يهنئ ربوع الشعب المصرى بعيد الفطر

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“المصريين الأحرار” يهنئ ربوع الشعب المصرى بعيد الفطر “المصريين الأحرار” يهنئ ربوع الشعب المصرى بعيد الفطر

هنأ حزب “المصريين الأحرار”، جموع الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير والبركات.

وقال الدكتور أحمد سعيد رئيس الحزب، :”نهنىء جموع الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة الكريمة، وندعو الله أن يعيدها علينا وتكون مصرنا الغالية آمنة مستقرة، ووطننا العربي بلا حروب أو صراعات وأن يسود العالم الخير والمحبة والسلام”.

وأضاف سعيد، تهانينا الحارة لرجال الذين يحمون أرضها وحدودها ويسهرون على أمن شعبها ويواجهون بإيمان وعزيمة المخاطر التى تتهدد الشعب المصرى العظيم.

وهنأ رئيس الحزب،قيادات الحزب وأعضائه وكوادره فى جميع المحافظات ،معرباً عن تمنيه بأن يعيد الله عليهم هذه الأيام بالخير والتقدم والرقى للمصريين الأحرار فى كل ربوع مصر.

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