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فيتا كلوب يصعق الهلال في الوقت القاتل ويصعد لصدارة المجموعة

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فيتا كلوب يصعق الهلال في الوقت القاتل ويصعد لصدارة المجموعة فيتا كلوب يصعق الهلال في الوقت القاتل ويصعد لصدارة المجموعة

صعد فيتا كلوب الكونجولي لصدارة المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا عقب تغلبه على الهلال السوداني 2-1 يوم الأحد.

ولعب الفريقان في الكونجو ضمن مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة.

تقدم الهلال عن طريق بشير محمد في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل فيتا في الدقيقة 81 بواسطة لوساديسو.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح فيتا، سددها ايتيكياما أجيتي بنجاح.

ورفع فيتا رصيده للنقطة الثامنة في الصدارة وبفارق نقطة عن مواطنه مازيمبي، فيما توقف رصيد الهلال عند أربع نقاط في المركز الثالث، والزمالك في ذيل المجموعة بثلاث نقاط.

ويلعب الزمالك مع ضيفه مازيمبي في هذه الأثناء.

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