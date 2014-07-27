بالفيديو – ميدو يرفض ترك زكريا يسدد ركلة الجزاء.. وعلي يهدرها

طلب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك من أحمد علي تسديد ركلة الجزاء على مرمى مازيمبي الكونجولي بدلا من مؤمن زكريا، وفي النهاية ضاعت.

الزمالك يواجه مازيمبي في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على أرض الاسكندرية.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

مؤمن زكريا أمسك بالكرة، وطلب تصويب ركلة الجزاء.

أحمد علي اندفع نحو مؤمن، وطلب أخذ الكرة من اللاعب.

في النهاية نظر الثنائي إلى الجهاز الفني، ليتم حسم الأمور ويترك مؤمن زكريا الكرة لأحمد علي.

سدد أحمد علي ركلة الجزاء، وأهدرها.

شاهد صراع مؤمن وعلي لتسديد الكرة:

وشاهد ركلة الجزاء المهدرة بالضغط هنا..