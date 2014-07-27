نجيب ساويرس: أتحرك فى إطار القانون.. ولم أمول"البلاك بلوك"

قال رجل الأعمال، نجيب ساويرس، إنه لم يمول "البلاك بلوك"، مؤكدا أنه لا يقوم بفعل أى شىء خارج عن القانون، موضحا أنه يتحرك فى ضوء القانون.

وأوضح"ساويرس" أن من حقه أن يمتلك قناة توجهها ليبرالى مدنى ضد الشخصية الدينية، وجريدة أيضا.

وأضاف "ساويرس" خلال لقائه على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن هناك مبادئ للديمقراطية ولا بد من تطبيق قوانينها ومبادئها، موضحا أنه عندما رفض منصب محافظ القاهرة فى فترة حكم الإخوان انقلبوا عليه.

وتابع: "أى نظام حكم لابد أن يكون له معارضوه.. ولم أعط صوتى للإخوان من قبل ورفضت التعاون مع جماعة الإخوان واعتبروا أن الرفض تعدٍ عليهم".