الكنيسة القبطية بالمهجر تقدم التهنئة بالعيد للرئيس ومحلب وشيخ الأزهر

تقدمت الكنيسة القبطية بالمهجر بهولندا، عاصمة أقباط المهجر اليوم، بالتهانى للشعب المصرى، ولكل من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع ووزير الداخلية والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ومفتى الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدم الأنبا أرسانى، أسقف الكنيسة القبطية بهولندا فى برقيته التى حملت عنوان "عيد فطر سعيد" التهانى لكل الشعب المصرى داخل وخارج مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك، قائلا "كل عام والشعب المصرى الحبيب بخير أننا نهنئ اليوم جميع أحبائنا وأخوتنا المسلمين فى بلدنا مصر الحبيبة بخالص التهنئة القلبية، بمناسبة عيد الفطر المبارك" .

وقال الأنبا أرسانى أسقف الكنيسة القبطية بهولندا: "إننا نتقدم بالتهانى لأشقاء الوطن بعيد الفطر المبارك داعيين من الله أن يكون عيدا مباركا على شعب مصر".

وأضاف الأنبا أرسانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "أننا نصلى من أجل حماية مصر من كل الأشرار والمؤامرات التى تمر عليها، كما نصلى من أجل أن يحمى الله مصر من كل تطرف وإرهاب ومن كل الأيادى التى تحاول هدم بلدنا الحبيبة مصر".

وذكر الأنبا أرسانى اسقف الكنيسة القبطية بهولندا، "أننا فى هذه المناسبة الهامة نؤكد أننا كلنا وراء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل أعماله، ونؤيده من أجل مصلحة بلدنا مصر، ونصلى من أجل السلام فى الشرق الأوسط".