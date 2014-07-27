منظمة التحرير:استبعاد القيادة الفلسطينية ومصر سبب فشل هدنة مؤتمر باريس

أرجع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "واصل أبو يوسف" أسباب فشل هدنة "مؤتمر باريس" إلى استبعاد القيادة الفلسطينية ومصر عنه، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك موقف عربى موحد وهو وقف كامل للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وقال أبو يوسف خلال لقائه مع قناة "الغد العربى" اليوم الأحد "إننا رحبنا بالمبادرة المصرية وجعلنا بجانبها لائحة معززة للموقف المصرى تحدثت فيها عن وقف كامل لإطلاق النار والجرائم التى ترتكب ضد الشعب الفلسطينى لمدة أربعة أو خمسة أيام، على أن يجرى خلالها مباحثات فورية لرفع الحصار عن القطاع وفتح المعابر أيضا، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين".

وأضاف أن شروط المبادرة المصرية تتوافق مع شروط المقاومة والسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك ضامن لتنفيذ هذه الشروط وأن الضامن يجب أن يكون مصر والأمم المتحدة والدول الخمس الكبرى.

وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكى "جون كيرى" بأن واشنطن تتفهم مطالب إسرائيل بهدم الأنفاق وقوله "إنه يجب التعامل مع هذه القضية بطريقة ما"، قال أبو يوسف "إنها محاولة لقلب الأمور رأسا على عقب كما حاول نتنياهو أن يتحدث عن أنهم ضحايا للصواريخ الفلسطينية"، متسائلا "من الذى يملك الطائرات الحربية والصواريخ ويقتل هؤلاء الأبرياء؟، بالطبع إسرائيل هى من تقتل وتدمر كل شىء".