أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

منظمة التحرير:استبعاد القيادة الفلسطينية ومصر سبب فشل هدنة مؤتمر باريس

Google+ Print
منظمة التحرير:استبعاد القيادة الفلسطينية ومصر سبب فشل هدنة مؤتمر باريس منظمة التحرير:استبعاد القيادة الفلسطينية ومصر سبب فشل هدنة مؤتمر باريس

أرجع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "واصل أبو يوسف" أسباب فشل هدنة "مؤتمر باريس" إلى استبعاد القيادة الفلسطينية ومصر عنه، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك موقف عربى موحد وهو وقف كامل للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وقال أبو يوسف خلال لقائه مع قناة "الغد العربى" اليوم الأحد "إننا رحبنا بالمبادرة المصرية وجعلنا بجانبها لائحة معززة للموقف المصرى تحدثت فيها عن وقف كامل لإطلاق النار والجرائم التى ترتكب ضد الشعب الفلسطينى لمدة أربعة أو خمسة أيام، على أن يجرى خلالها مباحثات فورية لرفع الحصار عن القطاع وفتح المعابر أيضا، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين".

وأضاف أن شروط المبادرة المصرية تتوافق مع شروط المقاومة والسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك ضامن لتنفيذ هذه الشروط وأن الضامن يجب أن يكون والأمم المتحدة والدول الخمس الكبرى.

وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكى "جون كيرى" بأن واشنطن تتفهم مطالب إسرائيل بهدم الأنفاق وقوله "إنه يجب التعامل مع هذه القضية بطريقة ما"، قال أبو يوسف "إنها محاولة لقلب الأمور رأسا على عقب كما حاول نتنياهو أن يتحدث عن أنهم ضحايا للصواريخ الفلسطينية"، متسائلا "من الذى يملك الطائرات الحربية والصواريخ ويقتل هؤلاء الأبرياء؟، بالطبع إسرائيل هى من تقتل وتدمر كل شىء".


>smsinnerpage.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية