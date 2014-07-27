"التطوير الحضرى" تستضيف نقاشا حول رفع كفاءة وحدات تطويرالعشوائيات

تفتتح الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، وجونتر فيهينبول، مدير برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية، حلقة نقاشية خاصة برفع كفاءة وحدات تطوير العشوائيات بمحافظتى القاهرة والجيزة يوم الأحد الموافق 3 أغسطس القادم، وذلك بالتعاون مع برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية التابع للتعاون الدولى الألمانى.

وقالت الدكتورة ليلى إسكندر فى تصريح لها اليوم إنه "فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات والجهات المانحة فى مصر لتوحيد الجهود فى مجالات تطوير المناطق العشوائية سوف تشمل الحلقة النقاشية عرض المخرجات المبدئية للدراسة التى تم إعدادها بهدف رفع كفاءة وحدات تطوير العشوائيات بمحافظتى القاهرة والجيزة، والاستفادة من الملاحظات البناءة حول هذا الموضوع".

ويشارك فى هذه الحلقة نخبة من الخبراء والمختصين فى مجالات التطوير الحضرى وتطوير العشوائيات والإدارة المحلية والتخطيط العمرانى.