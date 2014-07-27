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أوقاف الجيزة تخصص ٢٤٠ ساحة لصلاة عيد الفطر

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أوقاف الجيزة تخصص ٢٤٠ ساحة لصلاة عيد الفطر أوقاف الجيزة تخصص ٢٤٠ ساحة لصلاة عيد الفطر

قال عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، إن الوزارة خصصت ٢٤٠ ساحة على مستوى المحافظة لاستقبال العيد من الناحية الفنية والإدارية.

وأضاف وكيل الوزارة خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، أن الساحات موزعة على الأحياء والمدن والقرى، بالإضافة إلى فتح جميع المساجد الكبرى لاستقبال المصلين، موضحا أنه تم تخصيص رقم ٣٥٧٢٥٧٨٦ لاستقبال شكاوى المواطنين.

وأكد نسيم فى هذا الصدد أن الإعداد الفنى يتم متابعته بدقة خاصة بعد صدور القانون الذى ينص على ألا تقام شعائر الصلاة فى ميدان أو مسجد إلا بتصريح رسمى معتمد من وزارة الأوقاف ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبة بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه حتى لا يصعد المنبر من ليس له فى هذا المجال.

وأشار نسيم أنه تم تزويد المساجد الكبرى مثل مسجد الحصرى ومصطفى محمود بأئمة على مستوى عالٍ من علماء من الأزهر، مؤكدا أن المساجد الكبيرة مفتوحة أيضا لصلاة العيد بجوار الساحات ومجهزة وهذه الساحات جاهزة الآن ويوم الوقفة سنقوم بحراستها.


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