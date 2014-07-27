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تموين الجيزة: توفير السلع بأسعار مناسبة بالمجمعات خلال أيام العيد

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تموين الجيزة: توفير السلع بأسعار مناسبة بالمجمعات خلال أيام العيد تموين الجيزة: توفير السلع بأسعار مناسبة بالمجمعات خلال أيام العيد

أعلنت مديرية بالجيزة عن توفير عدد من السلع الأساسية استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك وتوفير كل السلع فى أيام العيد لتفادى حدوث أى مشاكل.

وقال حفظى صادق، وكيل الوزارة، إنه تم توفير الأسماك بكل أنواعها بأسعار تتراوح من ١٥ إلى ٦٠ جنيهًا، واللحوم من ٤٠ إلى ٦٠ جنيهًا والدواجن من ١٤ إلى ٢٢ جنيهًا، وكعك وبسكوت العيد من ٣٠ إلى ٥٥، وسكر من ٤.٥ إلى ٥.٥ جنيه، والأرز من ٤ إلى ٥.٥ جنيه.

وأضاف صادق فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أنه تم توفير أسطوانات الغاز من خلال ١٩٩ مستودعًا وحصة المحافظة بلغت ٢٠٩٤٧٧٠ أسطوانة خلال شهر، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للبترول لتوفير البنزين والسولار من خلال ٢٤٠ محطة خدمة بالمحافظة.


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