اليوم السابع: مصر تنتظر 400 مليار جنيه بأكبر مؤتمر اقتصادى بعد العيد

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عدد غد الاثنين، تفاصيل أكبر مؤتمر اقتصادى سيعقد بعد العيد بمشاركة السعودية والإمارات والكويت و35 دولة عربية وأجنبية بالقاهرة، ومن المنتظر أن يصل حجم الاستثمارات المتوقعة من المؤتمر 400 مليار جنيه.

كما تنشر الجريدة أيضا توقعات تنسيق المرحلة الأولى للالتحاق بالكليات لطلاب الثانوية العامة، ومنها 97.6 % الحد الأدنى لـ"الطب"، و 97.3 % لـ"الأسنان"، و 96.3 % لـ"الصيدلة"، وبدء المرحلة الثانية اعتبارا من السبت المقبل حتى الأربعاء 6 أغسطس بحد أدنى 80.4 % للعلمى و 68.3 % للأدبى.. وأماكن خالية بالعلاج الطبيعى والبيطرى والحاسبات والعلوم.

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