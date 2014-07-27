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أغنية “زلزل أمن إسرائيل” باللغة العبرية تنتشرعلي الإنترنت

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أغنية “زلزل أمن إسرائيل” باللغة العبرية تنتشرعلي الإنترنت أغنية “زلزل أمن إسرائيل” باللغة العبرية تنتشرعلي الإنترنت

مازال كليب أغنية “زلزل أمن إسرائيل” بنسختها العبرية، يحقق نجاحاً كبيراً في صفوف نشطاء الإنترنت، وذلك بعد أن رُفعت هذه الأغنية على موقع الـ “يوتيوب” مترجمة إلى العربية.

تظهر في الكليب لقطات يبدو فيها مقاتلون يشنون عمليات هجومية على قوات إسرائيلية، وكذلك عمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وأضرار ناجمة عن هذه العمليات.

يندرج هذا الكليب الموجه إلى الإسرائيليين في إطار الحرب النفسية المتبادلة بين الجانبين.

لكن يبدو أن المقاومة الفلسطينية رفعت سقف الحرب الدعائية بتأليف كلمات لأغنية باللغة العبرية، وبنشر هذه الأغنية الموجهة للإسرائيليين .

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