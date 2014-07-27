قناتي الحياة وMBC مصر تعلنان أنهما رقم 1 في مصر.. وخبراء: هناك تلاعب بالأرقام

تقرير- طارق سمير وأحمد محجوب

” تليفزيون الحياة يواصل الوفاء بوعده لجمهوره ويظل على القمة فى رمضان، رقم 1 فى رمضان” بهذة العيارة خاطبت فضائية الحياة جمهورها لتؤكد له أنها حققت أكثر متابعة على مستوى الفضائيات المصرية.

وتقدمت “الحياة” عبر فيديو تبثه خلال فترات الإرسال اليومية، بخالص الشكر لكل من ساهم فى هذا الإنجاز للعام السادس على التوالى، من بينهم محمد سمير ،ومحمد عبد الحميد، ووائل على ممثلين عن شركة “قيردي للإنتاج الفنى”، ومحمد محمود عبد العزيز وريمون مقار ممثلين عن مجموعة “فنون مصر”.

كما قدمت “الحياة”، شكر لكلًا من، محمد فوزى ولؤى عبد الله ممثلين عن “أوسكار” للإنتاج الفنى، وجمال العدل ممثل عن “العدل جروب”، وطارق صيام ممثل عن “أم بي إية للإعلان”، وأحمد نور وخالد حلمى وتامر مرتضى ممثلين عن “”رادبو وان وأروما”، وصادق أنور الصباح ممثل عن “المتحديين للإنتاج الإعلامى”، ومحمد شعبان وهشام شعبان وعصام شعبان ممثلين عن “كينج توت” للإنتاج الفنى، وحسين على ماهر “ممثل عن “ميد نايت صن”، ومصطفى السويفي ممثل عن “إم إس برودكشن”، وناجى نحال وليليان ممثلين عن “داى دريمز”.

وتضم “الحياة” مجموعة من القنوات، وهى “الحياة 1″، و”الحياة 2″، و”الحياة مسلسلات”، و”الحياة سينما”، و”موجا كوميدى”.

لم يمر وقت طويل ، حتي أعلنت قناة”أم بى سى مصر” هي الأخري أنها رقم 1 في مصر ، بفارق كبير عن أقرب منافسيها من القنوات الفضائية الاخرى.

وذكرت “أم بى سى مصر” على موقعها الرسمى، إنها بناءًا على تقارير شركتي “بارك وأبسوس” العالمية لاستطلاعات الرأي وجمع البيانات، احتلت قناة “أم بى سى مصر مصر” المركز الأول كأعلى القنوات مشاهدة في مصر خلال شهر رمضان الكريم، بفارق كبير جدًا عن باقي القنوات، حيث مثلت نسب مشاهدتها في بعض الأيام ضعف مشاهدة قناة “الحياة الفضائية” التي احتلت المركز الثاني.

و تابعت القناة، إنه منذ بداية رمضان لم تتراجع قناة أم بى سى مصر مصر، وظلت رقم 1 بمتوسط مشاهدة 300 نقطة، بينما بلغ متوسط نسب مشاهدة قناة “الحياة” أقل من 150 نقطة لتحل في المركز الثاني، بينما حلت في المراكز التالية قناة النهار والحياة مسلسلات، وسي بي سي، والحياة 2، والقناة الأولى المصرية.

استطلاع مركز ” بصيرة “

وجاء في استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” حول أهم ما يشاهده المصريون في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، شبكة قنوات الحياة قد حصلت على أعلى نسبة بين شبكات القنوات التي يشاهد المصريون المسلسلات من خلالها بلغت 54% تليها شبكة تليفزيون النهار بنسبة 31% ثم شبكة أم بي سي بنسبة 29% وشبكة سي بي سي بنسبة 18% ثم قنوات دريم بنسبة 9% ، وهو ثاني استطلاع يجريه المركز حول نمط حياة المصريين في شهر رمضان حيث أجري الاستطلاع الأول في الأسبوع الثالث من شهر رمضان وذلك لرصد التغيرات التي طرأت على المصريين في نهاية الشهر.

ومن هنا تظهر حالة لغط كبيرة، ولم يتم التوصل إلى أين منهما حقق نسبة المشاهدة الأولى على مستوى مصر، فكلًا من قناتى “الحياة”، و”أم بى سى مصر” يعتبر نفسه رقم 1 على مصر.

فبطبيعة الحال يوجد هناك صراع بين القنوات لتحقق التقدم على الاخر وهذا ما عليه قناتى الحياة وأم بى سى مصر.

> فيما تداول بعض النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعض العبارات الساخرة عقب إعلان القناتين أن كل منهما حقق المركز الأول في نسب المتابعة، مبدين تعجبهم من عدم وجود معايير ثابتة لتحديد أي القنوات المصرية تتمتع بنسب مشاهدة.

مشكلة “تدعو للسخرية “

من جانبه أشار الدكتور سامى عبد العزيز الخبير الإعلامى وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، فى تصريحات خاصة لوكالة “أونا”، فيما يخص المنافسة بين القنوات وتصدر أكثر من قناة قائمة القنوات الآكثر مشاهدة، حيث قال”لايوجد مصدر معتمد من صناع الإعلام وحاصل على تصريح بذلك حتى لاتتكرر هذه المشكلة”.

وطالب الخبير اعلامى،غرفة صناعة الإعلام بإختيار مؤسسة معتمدة أو أجنبية ملتزمة بقواعد علمية مستقلة تحدد أسلوب المقابلة وتجيد إجراء البحوث والدراسات، بل والإسراع فى إختيارها لآن هذه المشكلة “تدعو للسخرية” -حسب تصريحه-، وأكد على أن صناعة الإعلام مهددة حاليًا ويجب الخروج من هذه المشكلة سريعا.

وأختتم تصريحاته قائلا ” الكل خاسر فيجب وضع حد لهذه المعلومات المضللة للرأى العام، التى يحاسب عليها القانون”.

“قضية لاتهم المشاهدين بقدر ماتهم المعلن”

قال الدكتور صفوت العالم الخبير الإعلامى، أن المنافسة التى تخوضها القنوات الفضائية بتسمية أنفسها “رقم 1 فى مصر” لاتصب فى مصلحة المشاهد بل المعلن، حيث تزيد حجم المشاهدة وبالتالى جذب المشترى للإعلان وجذب المعلن للقناة.

وأشار فى تصريحات خاصة لوكالة “أونا” أن التقارير والإحصائيات التي تصدرها بعض مراكز الأبحاث لا تخرج بنتائج دقيقة بدليل تضارب نتائج الاستطلاعات من مركز لأخر وبنسب متفاوته بشكل كبير.

وأضاف أن القنوات الفضائية تهدف لجذب أكبر قدر من الإعلانات من خلال إيهام المعلنين بأنها الأكثر مشاهدة من خلال بعض الاستطلاعات غير الدقيقة لافتا أن صراع الإعلانات واضح تمامًا لدفع المشاهد لأسلوب معين -الشراء-، فالمعلن يدفع للقناة لتحقيق التأثيرات الشرائية وبالتالى دفع المشاهد للشراء.

وأضاف”كل قناة لها الحرية المطلقة فيما تقول ولكن ليس على حساب عقلية المشاهد، ولابد الإستناد على أسس علمية وبحثية واضحة ومحايدة عندما تدعى أي قناة أنها الاولى”.

وطالب “العالم” كلية الإعلام جامعة القاهرة أو أى جهة علمية متخصصة بوضع مقاييس علمية، لآن بعض الشركات تتلاعب بالأرقام الخاصة بحجم المشاهدة للحفاظ على مكانتها”.

وفيما يخص المشاهد صرح الخبير الإعلامى بأن المشاهد فى النهاية يمتلك “ريموت كنترول”، وأن هذه القضية لاتهم المشاهدين بقدر ماتهم المعلن”.

يذكر أن مركز بصيرة كان قد أعلن عن نتائج استطلاع أجراه المركز وأسفر عن تصدر قناة الحياة لنسب المشاهدة في رمضان، بينما أعلن مركز ابسوس عن تصدر قناة “mbc masr ” لنسب المشاهدة في نفس الشهر وهو ما وصفه العالم بـ “الصراع على الإعلانات”.