بالفيديو - سيسك يصنع أول أهداف كوستا لتشيلسي.. وصلاح يهدر فرصة

سجل دييجو كوستا أول هدف له بقميص تشيلسي في فوز ودي للبلوز على أوليمبيا لوبيانا السلوفيني، استعدادا للموسم الجديد.

كوستا هدفه لم يكن عاديا بالنسبة لجمهور تشيلسي، إذ جاء من هدية صنعها له اللاعب الجديد الثاني في صفوف الفريق، سيسك فابريجاس.

سيسك انضم لتشيلسي قادما من برشلونة مقابل 33 مليون يورو، وكوستا انتقل لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بـ40 مليون يورو.

الثنائي يحمل على كتفيه مسؤولية تعويض تشيلسي عن الموسم الفائت الذي لم يتوج فيه الفريق الأزرق بأي لقب.

وتبدو بداية الثنائي جيدة، بعدما أهدى سيسك كرة بينية رائعة لدييجو كوستا، انفرد بها المهاجم الإسباني البرازيلي، وسجل منها بطريقته المعتادة.

وأحرز الهدف الثاني لتشيلسي المدافع العائد للفريق من الإعارة كيرت زوما، وذلك بعدما تابع كرة مرتدة من لعبة ثابتة.

زوما قد يلعب دورا في الموسم الجديد لتشيلسي، خاصة أن مورينيو قرر الإبقاء عليه بعدما باع النادي مدافعه البرازيلي ديفيد لويز.

محمد صلاح النجم المصري شارك في اللقاء، وخرج مستبدلا في منتصف الشوط الثاني.

لم يكن صلاح لامعا، لكنه كاد أن يسجل في أحد الهجمات الزرقاء بعدما تلقى كرة حريرية من كوستا، سددها اللاعب المصري بشكل خاطئ.

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