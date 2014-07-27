أطباء: الفسيخ والكعك فى العيد .. وجبة غذائية تربك المعدة وتسبب الإعياء

بعد صيام 30 يوماً يعتاد الجهاز الهضمي على نظام خاص يتم فيه تناول الطعام من خلال وجبتي الإفطار والسحور فقط، مما يجعله في حالة راحة، وفي العيد ونتيجة للتغير المفاجئ هناك عادات خاطئة يتبعها الكثير من الناس الذي يفاجأ به جهازنا الهضمي دون سابق إنذار مثل تلبك معوي، إسهال حاد، تسمم غذائي، انتفاخ، لذا ينصح الأطباء بتقنين المسألة وتناول جرعات بسيطة ومحددة من هذه الأطعمة تخفيفاً على المعدة.

نصح الدكتور حسني الفيومي استشاري الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنوفية، في حديث خاص لـ”محيط”، المصريين بأن يرفقوا بمعدتهم في عيد الفطر والعودة بالتدريج إلى النمط الغذائي لما قبل رمضان حتى يعود الجهاز الهضمي للعمل بشكل طبيعي، مع ضرورة عدم الإسراف في الأكل، وكما قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:” مَا مَلأ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرٌّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ غَلَبَتِ الآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ”.

وأول خطوة لعدم إرباك الجهاز الهضمي وحدوث تلبكات معوية، عدم الإفراط في تناول الحلويات صباح يوم العيد مثل الكعك والحلوي والبسكويت، وبدء وجبة الإفطار بالخبز والجبنه والبيض، وذلك لأن الحلويات تحتوي على نسب عالية جداً من الدهون والسكريات، وهى مصدر مركز للطاقة.

وينصح بتناول الفواكه بعد الأكل لإحتوائها على كميات عالية جداً من البوتاسيوم والأملاح المعدنية التي تساعد على الهضم، محذراً من تناول كوب الشاي بعد الأكل مباشرةً، لأنه يمتص الحديد الموجود بالجسم، ويمكن استبداله بعصير الليمون بالنعناع.

وطالب الفيومي بضرورة التعامل مع الرنجة والأسماك المدخنة بالغلي في الماء أو الزيت للتخلص من سمومها، بالإضافة إلى تجنب شراء الأسماك المملحة قدر الإمكان لخطورتها على الصحة وعدم شراء الأسماك من أماكن مجهولة المصدر، وأن الأسماك المدخنة والسالمون الأكثر أماناً يليها الرنجة المدخنة.

وإن كان لابد من تناول الأسماك المملحة فينصح بإضافة الليمون وتناول الخس والخيار، وذلك لتجنب الإصابة بارتفاع حموضة المعدة، كما ينصح بغسيل الفسيخ والسردين بالخل المخفف مع عصير الليمون لتقليل نسبة الملح به، مع إضافة زيت الزيتون أو عباد الشمس.

كعكة واحدة يومياً تكفي

ينصح الدكتور مجدي بدران استشاري الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس، في حديث خاص لـ”محيط”، بالابتعاد عن تناول الحلوي في عيد الفطر ويفضل الاكتفاء بكعكة واحدة طوال اليوم، حيث تمد الكعكة الواحدة الجسم بأكثر من 300 سعر حراري والغريبة ‏120‏ سعراً حرارياً والبتي فور الواحدة ‏90‏ سعراً حرارياً‏، مما قد يفوق احتياجات الجسم، وبالتالي تزيد الوزن باختزانها في الجسم.

كما نصح بضرورة التدرج في تعويد المعدة على استقبال الطعام بعد شهر الصوم، فيجب البدء بكميات قليلة من الطعام وتصغير حجم الوجبات حتي تعتاد المعدة على استقبال الطعام ابتداءً من صباح أول أيام العيد، وتنظيم مواعيد تناولها.

لذا يجب عليهم تناول من 4 – 5 وجبات يومية مع تصغير حجم الوجبات وتجنب الإفراط فى تناول الأغذية الدسمة وتناول الفاكهه بدلاً من حلوى العيد وشرب عصائر الفاكهه الطبيعية بدلاً من المشروبات الصناعية والمياه الغازية إلى جانب تناول الخضراوات النيئة الطازجة لإحتوائها على الألياف التي ترفع المناعة.

وحذر بدران من العودة للتدخين بعد رمضان، مؤكداً أن للتدخين علاقة هامة بالجهاز الهضمي، حيث يقلل من إفراز اللعاب الهام لبدء عملية الهضم ويزيد التدخين من إفراز حمض المعدة مما يزيد من حموضتها وآلامها بالإضافة إلى أنه يقلل من كفاءة العضلات التي تتحكم فى الفتحة الموجودة بين المرىء والمعدة “فتحة الفؤاد” وبالتالي يزيد من إرتجاع الحامض المعدي إلى المرىء ومن تكوين حصوات المرارة الصفراوية ويضر الكبد ويقلل من كفاءته في التخلص من السموم.

الأسماك المملحة.. سموم غذائية

وعن أخطار تناول الأسماك المملحة، أكد بدران أن زيادة الملح في الطعام يؤدي إلى احتجاز الماء داخل الجسم فيزيد الوزن ويضر القلب، يرفع ضغط الدم، يضر الكلى والكبد، كما يزيد احتمالات السكتة الدماغية والجلطات وهشاشة العظام ويضاعف الأزمات الربوية.

فبالتالي تناول هذه الأسماك قد يدمر أجهزة الجسم ويسبب الوفاة، وذلك لأن عملية تصنيع الأسماك المملحة تساعد على نمو البكتيريا اللاهوائية.

كما أفاد بدران أن هذه الأسماك قد تكون منتهيه الصلاحيه أو غير صحية، وذلك نتيجة لقلة الملح بالفسيخ أو عدم تركه وقتاً كافياً لمدة لا تقل عن 30 يوماً، كما أنه يتم تركه مكشوفاً فيتلوث بالأتربه والرصاص والحشرات كالذباب، مشيراً إلى أن أي فساد أو تلوث به لا يستطيع المستهلك اكتشافه بالعين المجردة أو حاسة الشم، لأن طبيعة رائحتها النفاذة تغطي على أي روائح فاسدة، فلا يستطيع المستهلك التعرف على التالف منها.

وعن أعراض التسمم الغذائي، يؤكد بدران أن أعراضه تبدأ بعد عدة ساعات إلى 36 ساعة من تناول الفسيخ الفاسد، أن الأعراض الأولى للتسمم تظهر بعد 8 إلى 12 ساعة من تناول الفسيخ، وهى عبارة عن زغللة في العين وازدواجية في الرؤية وجفاف بالحلق وصعوبة في الكلام والبلع وضعف بالعضلات تبدأ بالأكتاف والأطراف العليا وتنتقل إلى باقي الجسم، بالإضافة إلى ضيق في التنفس وفشل في وظائف التنفس التي من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة.

وأوضح بدران أن سموم الفسيخ لا يبطل مفعولها إلا عند تعرضه لدرجة حرارة مائة مئوية‏،‏ ولمدة عشر دقائق عن طريق القلي في الزيت‏،‏ وأن الرنجة هى البديل الآمن للفسيخ‏،‏ نظراً لطهيها وتعرضها للحرارة الشديدة.‏

وحذر بدران من تناول الفسيخ للأشخاص الذين يمثل لهم خطراً على صحتهم، وهم الأطفال والحوامل والمرضعات، ومرضى القلب والكبد والكلى وقرحة المعدة، لذا ينصح بدران بعدم الإسراف فى تناول الأسماك المملحة وتناول السمك المشوي والسلطه وشرب عصير الليمون.

الحلبة .. لمواجهة أضرار الكعك

نصح بدران بتناول مشروب الحلبة بصفة منتظمة أيام العيد لتلاشي الآثار الضارة الناتجة عن كعك العيد، حيث تحمل 35 فائدة لجسم الإنسان من بينها خفض مستوى السكر والكوليسترول فى الجسم وامتصاص الدهون وتنشيط الجهاز الهضمي ومنع الإمساك وتقي من السرطانات خاصةً الثدي والقولون.

كما أنها تفيد مرضى حساسية الأنف والصدر، وذلك لوجود ثلاث فيتامينات “أ”، “ب”، “سي” وكلها ترفع المناعة، وعشرة معادن هى: الكالسيوم، الحديد، الماغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، الصوديوم، الزنك، النحاس، المنجنيز، السيلينيوم.

وتوفر الحلبة أيضاً 18 حمض أميني له العديد من الفوائد، مثل مساعدة الكبد في التعامل مع الدهون، وتجديد خلايا العضلات، وتنظيم مستوى السكر في الدم، وتنشيط الجهاز الهضمي.

الترمس هدية العيد

أوضح بدران أن الترمس غني بالألياف التي تخفض مستوى الكوليسترول, كما أنه يقاوم حدوث الإمساك، ويحمي من الإصابة بسرطان الأمعاء الغليظة.

وأشار بدران إلى أن الترمس يرفع المناعه لعده أسباب، أنه غني بالبروتينات فهو (أعلى من اللحوم)، كما أنه غني بالحديد وهو من مستلزمات رفع كفاءه الجهاز المناعي، ويوجد به ثلاث أحماض أمينيه ثبت أهميتها المناعيه، كما أنه يعرقل ترسب الدهون على بطانة الأوعية الدموية لذا فهو يحمي من تصلب الشرايين.