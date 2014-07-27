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عمرو جمال: الأهلي أقنعني بالبقاء

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عمرو جمال: الأهلي أقنعني بالبقاء عمرو جمال: الأهلي أقنعني بالبقاء

نجح مسؤولو النادي الأهلي في إقناع عمرو جمال مهاجم الفريق الشاب بالتخلي عن فكرة الرحيل للاحتراف الأوروبي هذا الصيف.

وقال عمرو جمال: "عقدت جلسة مع علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة، ووائل جمعة مدير الكرة، واقتنعت بوجهة نظرهم في البقاء".

وأوضح في تصريحات تليفزيونية "تأكدت أن رحيلي في الوقت الحالي غير وارد، لأن القائمة الأفريقية لا تضم سوى رأسي حربة أنا ومتعب".

وأضاف المهاجم الشاب "سأبذل أقصى جهدي للحصول في الموسم المقبل، للحصول على فرصة احتراف أفضل في شهر يناير".

وكان عمرو جمال تلقى عرضين عبر أحد شركات التسويق من ناديي تولوز الفرنسي، وجراسهوبرز السويسري.

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