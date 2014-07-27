«الإثنين» عيد الفطر في غالبية دول العالم الإسلامي و«الثلاثاء» في الجابون وعمان

أعلنت السعودية ومصر وغالبية دول العالم الإسلامي، مساء الأحد، أن غدا الإثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال المبارك.

وأعلنت المحكمة العليا، في المملكة العربية السعودية، الأحد، أن الإثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك بالسعودية بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وأعلن قاضي القضاة في الأردن إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد هليل، الإثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الهلال في سلطنة عمان أن، الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية هلال شوال.

وأعلن مفتي القدس والديار المقدسة الفلسطينية الشيخ محمد حسين، الإثنين، أول أيام عيد الفطر في فلسطين بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وأعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في الجابون، أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، وأعلنت كل من أوغندا ودار الفتوى في لبنان أن، الإثنين، أول أيام عيد الفطر، وأعلنت جبل طارق التابع لإسبانيا، والنمسا، ووزارة أوقاف إقليم شمال العراق، أن، الإثنين أول أيام عيد الفطر‎ بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وأعلنت البرازيل التزامها بما أعلنته السعودية بأن، غدا الإثنين، أول أيام عيد الفطر، وهو ما أعلنته الهيئة الشرعية بوزارة العدل الكويتية، وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان ونيوزلندا وقطر والبحرين وسوريا وأوكرانيا.