سفارة فرنسا فى مالى تتسلم الصندوقين الأسودين للطائرة الجزائرية المنكوبة

ذكر موقع “كل شىء عن الجزائر” الناطق بالفرنسية، إنه فيما تبدى الحكومة الجزائرية استياء من التدخل المفرط لفرنسا فى حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية والمستأجرة من شركة “سويف اير الاسبانية”، فإن مسئولا امميا فى مالى اكد ان الصندوقين الاسودين للطائرة المنكوبة سيتم ايداعهما فى السفارة الفرنسية فى مالى.

وقال ميشال ساباتيه المتحدث باسم عملية “سيرفال” فى مالىـ لموقع كل شىء عن الجزائر اليوم الاحد، انه وفقا لمعلوماته فإن الصندوقين الاسودين للطائرة “ام دى 83″، التى تحطمت شمال مالى لن يتم تحليلهما فى المعامل الجزائرية بل سيتم تسليمهما للسفير الفرنسى فى مالى مشيرا إلى أن مكتب التحقيقات والتحليلات الذى يقوم بالتحقيق الميدانى تابع لوزارة النقل الفرنسية .

واضاف العسكرى الاممى ان تعاونا وثيقا كان قائما بين الدول التى تشاركت فى هذه المأساة فى بداية الامر ولكن فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات الحادث او تحديد هوية الضحايا فالتعاون ليس بنفس الصورة.

واشار الموقع الجزائرى إلى أن مصدرا فى الحكومة الجزائرية اكد ان فرنسا تسعى لاستغلال الحادث “لأسباب سياسية داخلية” مستشهدا بتصريحات الرئيس الفرنسى فرنسوا اولاند التى اعلن فيها نقل جميع اشلاء ضحايا الحادث لفرنسا لتحديد هويتهم، وهى التصريحات التى طالبت الخارجية الجزائرية فرنسا بتقديم توضيحات بشأنها .

أ ش أ