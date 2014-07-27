زيادة نسبة الإشغالات الفندقية بشرم الشيخ وكاميرات لمراقبة المناطق السياحية

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن نسبة الإشغالات الفندقية بلغت 47% على مستوى المحافظة و53% بشرم الشيخ بسب انتعاش السياحة الداخلية والعربية

> واشار فودة إلى أن المحافظة تشهد تدفقا كبير من السائحين من مختلف الدول الأوروبية والعربية لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك بمنتجعات جنوب سيناء متوقعاً أن تدافق عدد كبير من جميع الدول الأوربية وخاصة بعد رفع الحظر من جانب الدول الاوربية والذى بدا بالمانيا وحتى أسبانيا التى رفعت حظر السفر أمس عن مدنية شرم الشيخ .

> واشار فودة لوجود 210 كاميرات مراقبة بمدنية شرم الشيخ و60 كاميرا بخليج نعمة و150 كاميرا اخرى منتشرة بشرم الشيخ لرصد أى تجاوزات او تحرش او سرقات يمكن ان تحدث مؤكدا أن المنظمومة الأمنية بالمحافظة وخاصة شرم الشيخ على أعلى مستوى بالإضافة إلى أجهزة اسكانر الموجودة على البوابات الأمنية تقوم بعمل مسح شامل السيارات وكاشف للتفجرات.

> واشارالمحافظ أن الأمن على يقظة تامة ويقف لمنع دخول أى عناصر تخريبية إلى أرض المحافظة حيث تم نشر أكمنة ثابتة ومتحركة على طول الطرق الدولية مؤكداً أن هناك تأميناً كاملاً على المدقات الجبلية الربطة بين محافظتى شمال وجنوب سيناء بمشاركة بدو سيناء.

> ومن جانبه اكد اللواء عادل كساب مدير إدارة العمليات والأزمات بالمحافظة إن مطار شرم الشيخ إستقبل اليوم الأحد40 رحلة من المطارات الدولية على متنهم 7019سائحاً من مختلف الجنسيات و17رحلة داخلية على متنها 1200سائحا مصرياً بإجمالى الوصول 9520 سائح من مختلف لجنسيات كما استقبل ميناء نوبيع البحرى 985كبا و24 براد و17 شاحنة و165 سيارات ملاكىوغادر ميناء نوبيع البحرى 158 راكبا و28 براد و43شاحنة و سيارة ملاكى.

وقال اللواء محمود الحفناوى مدير أمن جنوب سيناء ان هناك خططاً أمنية على أعلى مستوى لتأمين المنشآت السياحية والحيوية بداية من طابا إلى عيون موسى مشيراً إلى أن يوجد تكثيف أمنى على مداخل ومخارج مدينة شرم الشيخ عن طريق دوريات ثابتة ومتحركة على جميع المدن والطرق السريعة والمناطق الجبلية والمدقات للحفاظ على الأمن بالتعاون مع بدو جنوب سيناء لعدم تسلل أى عناصر إجراميه .

> وفى سياق متصل قال سالم صالح مدير هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء انه من المتوقع ان تصل نسبة الإشغالات السياحية بشرم الشيخ لنسبة 85% فى أجازة عيد الفطر المبارك بسبب تدفق السياح العرب والمصريين للمدينة ورفع حظر السفر من جانب الدول الأوربية.

> واشار صالح إلى تنظيم حفلات لتنشيط السياحة الأولى للفنانة نانسى عجرم فى منطقة دوتش فيتا والثانية فى جنينه مول تحيها الفنانة نيكول سابا.