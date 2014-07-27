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الخارجية الليبية: استهداف موكب السفارة البريطانية اليوم قبل مغادرته ليبيا

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الخارجية الليبية: استهداف موكب السفارة البريطانية اليوم قبل مغادرته ليبيا الخارجية الليبية: استهداف موكب السفارة البريطانية اليوم قبل مغادرته ليبيا

أكدت وكيلة وزارة الخارجية الليبية، وفاء بوقعيقيص، تعرض موكب السفارة البريطانية صباح اليوم الأحد، إلي إطلاق نار كثيف بينما كان أعضاء البعثة الدبلوماسية في طريقهم الي مغادرة ليبيا عبر الأراضي التونسية.

وقالت بوقعيقيص عبر تدوينة لها على صفحتها الشخصية على “فيس بوك” ، إن مغادرة الدبلوماسيين البريطانيين جاءت” تنفيذا لتعليمات الخارجية البريطانية القاضية بتخفيض عدد العاملين في السفارة”.

وأضافت أن الحادث لم يسفر عن اي اصابات بشرية، ولحقت بالمركبات اضرار طفيفة.

يذكر أن أعضاء السفار الأمريكة في طرابلس غادروا، أمس السبت، البلاد تحت مظلة حماية أمريكية من جنود مشاة البحرية ” المارينز” وطائرات “إف16″.

وتعاني طرابلس وبنغازي قتالأ عنيفا شهدته المدينتين منذ 13 يوليو الجاري، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

أ ش أ

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