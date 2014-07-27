وفاة تشولبان إيلهان يصيب الوسط الفني بالحزن

أصيب الوسط الفني التركي بحزن كبير بعد خبر وفاة الفنانة التركية الكبيرة تشولبان إيلهان بأزمة قلبية عن عمر يناهز الـ77 وذلك صباح يوم الجمعة الواقع في 27 تموز في منزلها وسط عائلتها.

واشتهرت تشولبان على مستوى العالم برصيد فني كبير وصل إلى ما يقارب الـ300 عمل سينمائي ومسرحي وتلفزيوني.

وهي زوجة الممثل التركي الراحل الشهير صدري أليشيك الذي كان يكبرها بـ13 عاماً لكن الحب جمعهما بعد صداقة طويلة، توّجت بالزواج، إلا أن رحيله ووفاته عام 1995 كان صدمة كبيرة بالنسية لها، لكن عشقها للفن وعملها النشيط، دعمها عاطفياً فلم تستسلم للحزن ومضت في حياتها وظلت مخلصة له ولم ترتبط برجل بعده.

وكانت سعادة إيلهان لا توصف عند إطلاق إسم لمهرجان سينمائي ومسرحي كبير على إسم زوجها صدري أليشيك وهو مهرجان صدري أليشيك المسرحي والسينمائي، وذلك تكريماً له.

وهي شقيقة الشاعر والكاتب التركي الشهير أتيلا إيلهان ووالدة الممثل المسرحي والسينمائي كريم أليشيك حبيب الفنانة التركية الشهيرة سونجول أودين الشهيرة بنور.

وقد تعرف الجمهور العربي على الفنانة وأحبها عبر مسلسلها الشهير "رماد الحب" حيث أدت دور أسماء والدة الفنان الشهير يافوز بنغول الشهير بغالب، وحقق العمل أعلى نسبة مشاهدة في العالم العربي، ومن المقرر أن يقام لها حالياً حفل تأبين في اسطنبول ثم يصلى على روحها في المسجد وتُشيع جنازتها عصر اليوم الأحد، فيما ستدفن بعدها إلى جوار جثمان زوجها الراحل صدري أليشيك في مقبرة العائلة.

وقد أعرب عشرات النجوم الأتراك عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الإجتماعي: الفيسبوك وتويتر عن حزنهم الشديد على رحيلها، وأكدوا على خسارة الفن أهم سفيرة كبيرة له في العالم عبر أعمالها الفنية الجميلة الحية في الذاكرة التركية والأجنبية، وأكدوا أن حزنهم على فقدانها مؤلم جداً لا يوصف.

وهذا ما قاله بعض النجوم فيها:

إيجي أوسلو – ليلى

تشولبان أختي الكبرى، أحبك كثيراً، أرجو لك نوماً أبدياً فيه الراحة لروحك الجميلة.

جيداء دوفنجي – رفيف

تعازي القلبية على خسارتنا الكبيرة لتشولبان، ولا أعتقد إننا قادرين على نسيان تشولبان أبداً.

يافوز بنغول- غالب

تشولبان لقد سرنا في طريق المسرح معاً، وكان المسرح حبيبنا المشترك، وكان كل شيء لنا، تشولبان أمي، تشولبان أختي الكبرى، ألمي كبير وعميق على رحيلك.

سيلتشوك يونتيم- عدنان بيك

أنا آسف وحزين كثيراً على فقدانك الذي سيملأ السماء ألواناً. فليرحمك الله ويجعل مثواك الجنة.