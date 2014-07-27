هيا عبد السلام وفريق "للحب كلمة" نجوم المميزون في رمضان

اختتمت الدورة السابعة من المهرجان الفني الشبابي الكويتي "المميزون" في رمضان، وسط حضور فني وجماهيري حيث أقيم حفل توزيع الجوائز برعاية الشيخ دعيج الخليفة الصباح ومدير المهرجان الزميل نايف الشمري، وذلك في فندق "موفمبيك" مركز المؤتمرات.

واستهل مدير المهرجان الزميل نايف الشمري الحفل بالإعلان عن آلية التصويت لافضل الأعمال والبرامج والمسلسلات لشهر رمضان مشيراً إلى أن المناقسة توقفت قبل الحفل بأيام، مؤكداً أن التنافس هذا العام وصل ذروته، وأضاف قائلاً: "اليوم بدأت تتضح بعض الملامح لأبرز المسلسلات التي تتنافس على جوائز المهرجان، وتجلت لنا الصورة النهائية ".

وأكد الشمري أن الدورة السابعة للمهرجان حافلة بالمفاجآت ومختلفة كلياً عن الدورات السابقة، وأوضح بالقول "رصدنا جوائز قيمة للفائزين من قبل راعي المهرجان الشيخ دعيج الخليفة الصباح ، كما تم تجهيز مسرح الحفل والإضاءة بأحدث التقنيات التي تواكب تطورات العصرمن قبل شركة الرئيسي، وكانت هناك فقرة "الريد كاربيت" السجادة الحمراء التي مشي عليها النجوم المكرمون في الدورة الحالية من المهرجان".

من جهة أخرى زخر برنامج الحفل بالعديد من الفقرات التي نالت رضا الجمهور، حيث تم عرض فيلم تسجيلي عن المهرجان يُوثّق دورات المهرجان الماضية، كما كان هناك فيلم خاص للرواد الثلاثة المكرمون هذا العام وهم: الفنان الكبير جاسم النبهان، وهدى حمادة، وأحمد الصالح .

وكان ختام الحفل بالإعلان عن الجوائز التي جاءت على النحو التالي :

- أفضل ممثل دور أول: أحمد حسين عن دوره في "للحب كلمة" مناصفة

- أفضل ممثل دور أول: بشار الشطي عن دوره في "للحب كلمة" مناصفة

- أفضل ممثل دور أول: محمد العلوي مناصفة

- أفضل ممثلة دور أول: شيماء علي عن دورها في "للحب كلمة"

- أفضل ممثلة دور أول: فاطمة الصفي عن دورها في "للحب كلمة"

- أفضل ممثل دور ثانٍ: صالح الراشد عن دوره في "للحب كلمة"

- أفضل ممثلة دور ثانٍ: صمود "ثريا"

- جائزة التميز لعام 2014: للفنان الشاب طلال باسم "للحب كلمة"

- جائزة تقديرية للفنانة سماح الغندورعن دورها في "للحب سلطان"

- أفضل خبيرة تجميل إلهام الشلبي

- جائزة تقديرية للفنانة شهد عبدالله

- جائزة تشجيعية للفنانة نسرين سروري عن دورها في "للحب سلطان"

- أفضل مخرج عباس اليوسفي في مسلسل "العافور"

- أفضل مخرجة هيا عبدالسلام في مسلسل "للحب كلمة"

- أفضل ثنائي قصة حب: فؤاد علي وهيا عبدالسلام عن دورهما في "للحب كلمة"

- أفضل فنانة دور مُركّب: ليلى عبدالله

- أفضل فنان دور مُركّب: حمد اشكناني

- أفضل برنامج ومذيع إذاعي: مشاري المجيبل

- أفضل قناة فضائية: الراي

- أفضل فنانة خليجية: شيلاء سبت

- أفضل مذيع تلفزيوني: بشار الشطي

- أفضل فنان كوميدي: محمد صفر عن دوره في "العافور"

- أفضل كركتر رمضاني مميز: فهد البناي عن دوره في "مسكنك يوفي"

- لقب مصمم الخليج الأول: محمد حمادة

- أفضل مصممة أزياء: زينب العلي

- أفضل فنانة كوميدية: ميس كمر عن دورها في "العافور"

- أفضل مؤلف: فهد العليوة في "للحب كلمة"

- أفضل مدير تصوير: د.عادل التلمساني

- أفضل معد برامج: صالح الدويخ

- أفضل مديرادارة انتاج: أحمد حبيب

- لقب صاحب الكاريزما المحبوبة: ناصر عباس عن دوره في "للحب جنون"

- لقب ملحن الخليج الأول: فهد الناصر"مقدمة العافور"

- أفضل مذيعة واعدة: حلا الترك

- أفضل مسلسل متكامل: "للحب كلمة"

- أفضل مسلسل كوميدي: "العافور"

- جائزة تقديرية لسناء القطان عن "ثريا"

- لقب شاروخان الخليج: فهد باسم عن دوره في "يا من كنت حبيبي"

- أفضل ممثلة واعدة: فرح الصراف عن دورها في "للحب كلمة"

- ممثل واعد: علي الحسيني عن دوره في "بسمة منال"

- لقب برنسيسة الشاشة الخليجية: هنادي الكندري

- لقب قيصر الدراما الخليجية عبدالله عباس عن دوره في "حب في الأربعين"

- أفضل موسيقى تصويرية: عمار البني في "حب في الأربعين".