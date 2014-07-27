صورة سيلفي تظهر إستمتاع ميشيل أوباما بحفل بيونسيه وجاي زي

حضرت السيدة الأولى الأمريكية Michelle Obama مع إبنتها Sasha، حفل النجمين العالميين Beyonce و Jay-Z في ولاية شيكاغو.

Yesenia Herrera وهي إحدى الحاضرات، إلتقطت لنفسها خلال الحفل صورة على طريقة الـ Selfie، أظهرت خلفها Michelle و Sasha، ونشرتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت السيدة الأولى قد وصلت إلى شيكاغو منذ يومين، من أجل جمع المال والتبرعات في إطار حملة الديمقراطيين لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

ولتحفيز الجميع على المشاركة في هذه الحملة الإنسانية، قالت Michelle Obama: يجب أن نكتب أكبر وأضخم شيك.

هذا ولفتت سيدة البيت الأبيض في وقت سابق، أن أولادها من أكبر المعجبين بالموسيقى التي يقدمها Beyonce و Jay-Z.

يشار إلى أن العديد من الأخبار إنتشرت في الآونة الأخيرة حول إحتمال إنفصال Beyonce وزوجها، إلا أن الطرفين يحاولان تكذيبها بشتى الطرق، كما يسعيان إلى إنقاذ زواجهما.

Beyonce التي تصدرت خلال الفترة الماضية لائحة جوائز أم تي في بـ 8 ترشيحات، إنتخبت بأنها الشخصية الاقوى عالمياً حسب مجلة فوربس.