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شحنات الجسر الجوي القادمة من دبي تصل غزة رغم التأخير على الحدود

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شحنات الجسر الجوي القادمة من دبي تصل غزة رغم التأخير على الحدود شحنات الجسر الجوي القادمة من دبي تصل غزة رغم التأخير على الحدود

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، تم منذ الإثنين الماضي وحتى اليوم إرسال 14 شحنة جوية بطائرات البوينج 747 وطائرات سي 130 من دبي إلى مطار "ماركا الدولي" في العاصمة الأردنية عمان بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 13 مليون درهم (حوالي 3.7 مليون دولار). 

وتقوم مراكز التوزيع التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) باستلام شحنات الجسر الجوي القادمة من مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية ومن ثم يتم شحن الإمدادات براً من عمّان إلى قطاع غزة. وبالإضافة إلى المساعدات التي وصلت غزه حتى الآن، من المتوقع وصول 20 شاحنة أخرى غداً، كما أن هناك 60 شاحنة أخرى محملة وتنتظر التصريح لها بالدخول. وعند وصول المساعدات إلى غزة، يتم تفريغها وتوزيعها على النازحين والمؤسسات الطبية في مراكز التوزيع التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

ورغم تأخّر الشحنات لمدة وصلت إلى ست ساعات على الحدود، لم تشهد قوافل المساعدات أعطالاً أو على الطريق، وقد واصل مسؤولو الأمم المتحدة الضغط على السلطات الإسرائيلية لتسهيل وصول الشحنات إلى وجهتها النهائية وإبقاء الحدود مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية، علماً أنه في الظروف الاعتيادية، تفقل الحدود خلال الأعياد الدينية، غير أن الأمم المتحدة طلبت الإبقاء على الحدود مفتوحة، وتتواصل المحادثات على أعلى المستويات كي يستمر فتح الحدود أمام المساعدات الإنسانية خلال عطلة عيد الفطر.

وتتألف حمولة الشاحنات من البطانيات، والإمدادات الطبية التي تشمل المواد المطهرة والمضادات الحيوية والمسكنات لاستخدامها في المستشفيات ومراكز الطوارئ بقطاع غزة. وتجدر الإشارة إلى أن الأحوال الطبية هناك خطيرة للغاية، مما حدا بمنظمة الصحية العالمية إلى المطالبة بتخصيص ممر إنساني لإخلاء الإصابات الخطيرة من القطاع.
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