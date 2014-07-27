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بالفيديو والصور.. نسف أبراج تبريد بمحطة كهرباء بريطانية تعمل بالفحم بسبب خطورتها

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ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن انفجارا مدويا هز محطة توليد الكهرباء، الأحد، في منطقة أوكسفوردشاير في جنوب إنجلترا، هُدمت على إثره 3 أبراج تبريد في المحطة، أقيمت منذ 44 44 عاما، وسط هتافات السكان المحليين.

وأوضحت الصحيفة أنه استخدم 180 كيلوجرامًا من المتفجرات لتسوية أبراج التبريد في محطة «ديدكوت إيه» في أوكسفوردشاير بالأرض في أقل من دقيقة.

وقالت الصحيفة إن شركة الهدم اختارت تنفيذ العملية في وقت الفجر لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، مطالبة الناس بالابتعاد عن الموقع، ومشاهدة عملية الهدم عبر بث مباشر على الإنترنت.

The last time the cooling towers could be seen dominating the Oxfordshire skyline. Moments later, 180kg of explosives sent them crashing to the ground

وأضافت الصحيفة أن الكثيرين تجاهلوا نصيحة الشركة واستيقظوا مبكرين لمشاهدة هدم الأبراج، بعد أن فشلوا في إقناع السلطات بتغيير موعد الهدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن محطة «ديدكوت إيه» لتوليد الكهرباء، أغلقت في 2013، إذ كانت تعمل بالفحم وتنتج 2000 ميجاوات، بعد أن استمرت تعمل 40 عامًا.

The three cooling towers collapse in the explosion. The demolition was carried out in the early hours of the morning due to health and safety concerns

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي للحد من التلوث الذي تسببه محطات الكهرباء، منحت محطة «ديدكوت» في 2008، 20 ألف ساعة عمل إضافية، انتهت 2013، وتواصل محطة مجاورة تدار بالغاز توليد الكهرباء منذ 17 عامًا.

The incredible images show the three cooling towers, each approximately 100m tall, collapsing simultaneously in the early hours of the morning

The towers had been on the Didcot site for more than 40 years, but the controlled explosions which destroyed them down took only 15 seconds

The early morning skyline in Didcot provided a wonderful backdrop for the explosion as crews undertook their final preparations for the demolition

This photo of the demolition from a different angle shows the first of the three cooling towers to come down, crumbling and collapsing as it falls to the ground

Hundreds of locals gathered to watch the spectacular demolition from a distance despite the 3am start

Residents of Great Western Park Didcot pictured all rugged up as they await the collapse of the three cooling towers the sun rose today

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