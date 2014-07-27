بالفيديو والصور.. نسف أبراج تبريد بمحطة كهرباء بريطانية تعمل بالفحم بسبب خطورتها

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن انفجارا مدويا هز محطة توليد الكهرباء، الأحد، في منطقة أوكسفوردشاير في جنوب إنجلترا، هُدمت على إثره 3 أبراج تبريد في المحطة، أقيمت منذ 44 44 عاما، وسط هتافات السكان المحليين.

وأوضحت الصحيفة أنه استخدم 180 كيلوجرامًا من المتفجرات لتسوية أبراج التبريد في محطة «ديدكوت إيه» في أوكسفوردشاير بالأرض في أقل من دقيقة.

وقالت الصحيفة إن شركة الهدم اختارت تنفيذ العملية في وقت الفجر لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، مطالبة الناس بالابتعاد عن الموقع، ومشاهدة عملية الهدم عبر بث مباشر على الإنترنت.

وأضافت الصحيفة أن الكثيرين تجاهلوا نصيحة الشركة واستيقظوا مبكرين لمشاهدة هدم الأبراج، بعد أن فشلوا في إقناع السلطات بتغيير موعد الهدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن محطة «ديدكوت إيه» لتوليد الكهرباء، أغلقت في 2013، إذ كانت تعمل بالفحم وتنتج 2000 ميجاوات، بعد أن استمرت تعمل 40 عامًا.

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي للحد من التلوث الذي تسببه محطات الكهرباء، منحت محطة «ديدكوت» في 2008، 20 ألف ساعة عمل إضافية، انتهت 2013، وتواصل محطة مجاورة تدار بالغاز توليد الكهرباء منذ 17 عامًا.