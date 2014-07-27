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نائب «ميركل» يحذر من عقد «صفقة مع الموت» في صادرات السلاح الألماني

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حذر نائب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وزير الاقتصاد الألماني، زيجمار جابريل، الأحد، من إمكانية عقد ما أسماه بـ«صفقة مع الموت» في صادرات السلاح الألماني.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتليفزيون الألماني (إيه آر دي)، قال نائب المستشارة أنجيلا ميركل ردا على انتقادات وجهها زعيم الحزب المسيحي البافاري، هورست زيهوفر، بسبب تشديد من قواعد إصدار تصاريح تصدير السلاح: «إذا لم ننتبه ووردنا الأسلحة لمناطق، ثم أرسلنا جنودنا بعد بضع سنوات إلى مثل تلك المناطق لإعادة التهدئة فيها، فسيواجه هؤلاء الجنود الأسلحة الألمانية».

وأضاف الوزير الذي يرأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن صفقات التسليح ليست بالأساس من اختصاص السياسة الاقتصادية بل إنها بالأساس من اختصاص السياسة الخارجية والأمنية.

واختتم جابريل حديثه قائلا: «إذا لم ينتبه المرء ويكن حذرا للغاية في هذه الصفقات، فإنها ستصبح بصورة سريعة للغاية صفقة مع الموت».

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