شهيد و3 مصابين بقصف على خان يونس و«القسام» تضرب إسرائيل بـ 32 صاروخا

استشهد مواطن فلسطيني، عصر الأحد، وأصيب 3 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف سيارة تابعة لبلدية بني سهيلا شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة «استشهد المواطن عصام إبراهيم أبو شاب (42 عاما) وهو موظف في بلدية بني سهيلا في استهداف إسرائيلي لسيارة تابعة للبلدية في بلدة بني سهيلا».

وأضاف القدرة أن «ثلاثة مواطنين أصيبوا في القصف العدواني نفسه ونقلوا جميعا إلى مستشفى ناصر بخان يونس».

وقال شهود إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف أصابت إحداها مباشرة سيارة تابعة لبلدية البلدة، والتي كان طاقمها يعمل لإصلاح شبكة مياه معطلة ما أدى إلى استشهاد موظف وإصابة آخرين.

وأكد شهود عيان أن زوارق الجيش الإسرائيلي قصفت عدة منازل عصر الأحد، بينها الطابق العلوي في برج «السعادة» السكني في منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة ما أسفر عن تدميره.

وواصلت الدبابات المرابطة على طول الحدود مع قطاع غزة القصف المدفعي خصوصا على شرق مدينة غزة، بحسب الشهود.

وفي المقابل، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» إنها نفذت عدة هجمات بالصواريخ والقذائف على المدن الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن 32 صاروخا أطلقت من قطاع غزة سقطت على إسرائيل منذ صباح الأحد، وإن صاروخين آخرين تم اعتراضهما.

وذكر في وقت لاحق أن منظومة القبة الحديدية اعترضت ٤ صواريخ أطلقت من غزة على مدينة بئر السبع، جنوبي إسرائيل.