«بوتين» يُعيّن «متذوق طعام» لضمان عدم التسمم

«لو كنت مكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيُغفر لك الشعور بجنون العظمة في الوقت الراهن».. هكذا بدأت صحيفة «إندبندنت» البريطانية تقريرها عن قرار بوتين تعيين مسؤول خاص عن تذوق طعامه مع تحول العالم ضده لانتقاده وإلقاء اللوم عليه بشأن الكارثة الجوية الماليزية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن بوتين هو الزعيم الوحيد حول العالم الذي يمتلك «متذوقًا خاصًا» لطعامه بدوام كامل، مضيفة أن الأنباء توالت بعد اجتماع نادي «الطهاة» البريطاني الذي يقوم أعضاؤه بتحضير الوجبات لقادة الدول حول العالم.

وذكرت الصحيفة أنه من بين مسؤوليات نادي الطهاة هو تحضير وتذوق الطعام، ولكن بوتين قرر تكليف أحد أفراد أمنه بتذوق طعامه لضمان سلامته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين «الذي كان يمتلك عددا من الأعداء يفوق عدد خلايا المخ»، على حسب وصفها، وهو ما جعل لديه عدد من المتذوقين في فريقه الخاص.

وأوضحت الصحيفة أن وظيفة المتذوق تتطلب المعرفة العامة بالسموم والقدرة على تمييز النكهات، مضيفة أن المتذوق لا يحتاج إلى تذوق المواد الغذائية فحسب، ولكنه يشارك في إعداد الطعام، بحيث تصبح فرصة تسلل أي سم إلى الطعام معدومة.

ووفقا لوكيل الخدمة السرية السابق في عهد الرئيس السابق جورج دابليو بوش، جوزيف بترو، فإن الرئيس الأمريكي لا يأكل أي شيء لم يتم إعداده من قبل طباخي البيت الأبيض، مضيفا أنه إذا سافر الرئيس في جولة خارجية، فإن الفريق الرئاسي عليه معرفة قائمة الطعام قبل الرحلة، لتحضير مكونات الطعام وسفرها من واشنطن إلى وجهة الرئيس.