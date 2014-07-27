أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بالصور.. تجمع الآلاف في كوريا الشمالية للاحتفال بـ«النصر»

Google+ Print

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أنه الآلاف تجمعوا في كوريا الشمالية للاحتفال بـ«النصر» في الذكرى الـ61 لنهاية الحرب الكورية.

وبدأت الحرب الأهلية في شبه الجيرة الكورية في 25 يونيو 1950، عندما هاجمت الشيوعية في الشمال كوريا الجنوبية، لينتهي الصراع في 27 يوليو 1953 بتوقيع هدنة لوقف إطلاق النار، ولم توقع معاهدة سلام بدلا من الهدنة، الأمر الذي يترك شبه الجزيرة الكورية في حالة حرب.

وذكرت الصحيفة أن كوريا الشمالية تمنح 27 يوليو عطلة وطنية رسمية وتصفه بـ«يوم النصر» في حرب تحرير الوطن الأم، التي راح خلالها ما بين 2.5 إلى 4 ملايين شخص.

وأوضحت الصحيفة أنه من الناحية الفنية لا تزال الكوريتان في حالة حرب، مشيرة إلى إشراف زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، على تدريبات إطلاق صواريخ للجيش الكوري الشمالي قبل يوم واحد من ذكرى مرور 61 عاما على اتفاقية وقف إطلاق النار بين الكوريتين.

وقالت الصحيفة إنه ترددت أنباء عن تفقد «كيم جونج» تدريبات إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى التي جرت، مساء السبت، في منطقة «جانج سان»، وهي رأس من اليابسة في المنطقة الساحلية الغربية لكوريا الشمالية.

وأضافت الصحيفة أن الصاروخ أطلق من محافظة هوانجهاى جنوب غرب كوريا الشمالية، وطار حوالي 500 كم في جميع أنحاء البلاد قبل أن يسقط في المحيط.

وأضافت الصحيفة أن عملية إطلاق الصاروخ جرت في إطار تدريب على إطلاق الصواريخ لمحاكاة ضربة على قواعد عسكرية في كوريا الجنوبية، حيث يتمركز 28 ألفا و500 جندي أمريكي.

ونقلت الصحيفة عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية تصريحها بأن الجيش الكوري الشمالي أطلق، السبت، صاروخا بالستيًا نحو بحر الشرق من نوع سكود، يصل مداه إلى حوالي 500 كم.

Salute: The 61st anniversary of the "victory of the Korean people in the Fatherland Liberation War' is celebrated in Pyongyang, North Korea

ورافق «كيم جونج» في تفقده كل من المدير العام للشؤون السياسية للجيش، هوانج بينج سيو، ونائب قائد القوات الشعبية، يون دونج هيون، ونائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، بارك جونج تشون، حسبما جاء في الصحيفة.

Overcome: North Korean war veterans express emotion as they watch a parade celebrating the anniversary of the Korean War, Sunday, July 27, 2014, in Pyongyang, North Korea

وأوضحت الصحيفة أنه بمناسبة عيد النصر زار «كيم جونج» في منتصف ليل 27 يوليو، قصر كومسوسان للشمس الذي يرقد فيه جثمانا زعيمي كوريا الشمالية، جده مؤسس الدولة، كيم ايل سونج، ووالده كيم جونج ايل، وذلك رفقة المدير العام للشؤون السياسية للجيش، هوانج بينج سيو، والقائد العام للقوات المسلحة الشعبية، هيون يونغ تشول، ونائب مدير القسم الأول للقوات المسلحة الشعبية، سيو هونغ تشان وغيرهم.

North Korean war veteran Kim Jae Pung, 78, a retired general, is decorated with medals as he attends a parade to celebrate the anniversary of the Korean War armistice agreement, Sunday, July 27, 2014, in Pyongyang, North Korea

يذكر أن عملية إطلاق الصاروخ هي الأولى منذ أن أدان مجلس الأمن الدولي في 17 يوليو رسميا «بيونج ياج» جراء سلسلة تجارب أجرتها على صواريخ بالستية في مخالفة لقرارات الأمم المتحدة.

North Korean leader Kim Jong-un inspects a rocket firing drill directed at US military bases in South Korea, a day before the 61st anniversary of the signing of an Armistice Agreement that ended the 1950-53 Korean War

A conductor of a North Korean student concert band leads them in a music piece during a parade to celebrate the anniversary of the Korean War armistice agreement, Sunday, July 27, 2014, in Pyongyang, North Korea

North Korean students in a concert band play music during a parade to celebrate the Korean War armistice agreement, Sunday, July 27, 2014, in Pyongyang, North Korea

North Koreans gathered at Kim Il Sung Square Sunday as part of celebrations for the 61st anniversary of the armistice that ended the Korean War

This picture released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on July 27, 2014 shows a national meeting at the April 25 House of Culture on July 26 to celebrate the 61st anniversary of the 'victory of the Korean people in the Fatherland Liberation War' in Pyongyang

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي