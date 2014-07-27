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إسرائيل تعلن رفضها الدعوة لهدنة جديدة لمدة 24 ساعة

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أعلنت إسرائيل رفضها الدعوة لعقد هدنة جديدة لمدة 24 ساعة في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، الأحد، حيث قال إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انتهكت الهدنة التي أعلنتها من جانبها.

كانت إسرائيل قد أعلنت تمديد الهدنة من جانبها لمدة 24 ساعة، قبل أن ترفض حماس ذلك، وتؤكد أنها غير معنية بالتهدئة من جانب واحد، قبل أن تتراجع الحركة الفلسطينية لتقبل بالتهدئة التي عادت تل أبيب ورفضتها.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، وهي الحرب التي أسقطت 1060 شهيدًا فلسطينيًّا و5000 جريح منذ بدايتها في السابع من شهر يوليو، وأسقطت 45 قتيلاً إسرائيليًّا 43 منهم من الجنود.

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