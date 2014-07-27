ضبط 50 ألف قرص مخدر بالإسكندرية ‎

تمكن رجال إدارة مكافحة المخدرات الاسكندرية من ضبط تامر رمضان إسماعيل بسيونى 44 سنة عاطل مقيم مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة لمزاولته نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالأقراص المخدرة متخذاً من مسكنه وبعض الأماكن العامة بدوائر أقسام شرطة أول و ثان العامرية و كرموز ومينا البصل مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي .

وكانت،قد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام المدعو رمضان إسماعيل بمزاولة نشاط إجرامى ،وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته عدد “50000 ” قرص مخدر ومبلغ 205 جنيهاً وهاتف محمول أثناء تواجده بدائرة قسم كرموز.

وأقر المتهم بحيازته للأقراص المخدره المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار والهاتف للاتصال بعملائه ،وجارى العرض على النيابة العامة.