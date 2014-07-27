أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط 50 ألف قرص مخدر بالإسكندرية ‎

Google+ Print
ضبط 50 ألف قرص مخدر بالإسكندرية ‎ ضبط 50 ألف قرص مخدر بالإسكندرية ‎

تمكن رجال إدارة مكافحة المخدرات الاسكندرية من ضبط تامر رمضان إسماعيل بسيونى 44 سنة عاطل مقيم مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة لمزاولته نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالأقراص المخدرة متخذاً من مسكنه وبعض الأماكن العامة بدوائر أقسام شرطة أول و ثان العامرية و كرموز ومينا البصل مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي .

وكانت،قد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام المدعو رمضان إسماعيل بمزاولة نشاط إجرامى ،وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته عدد “50000 ” قرص مخدر ومبلغ 205 جنيهاً وهاتف محمول أثناء تواجده بدائرة قسم كرموز.

وأقر المتهم بحيازته للأقراص المخدره المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار والهاتف للاتصال بعملائه ،وجارى العرض على النيابة العامة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا