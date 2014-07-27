الشركات الكبرى المملوكة للدولة في الصين تحقق نموًا في الأصول والأرباح

حققت الشركات الصينية المملوكة والمدارة مركزيا، نموا في أصولها وإيراداتها وأرباحها في عام 2013.

وقالت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في تقرير إن قيمة الأصول المجمعة لـ113 شركة بلغت 35 تريليون يوان

> (5.7 تريليون دولار أمريكي) في نهاية عام 2013، بزيادة11.7 في المائة على أساس سنوي.

واضافت ان الايرادات التشغيلية حققت 24.4 تريليون يوان في العام الماضي، بزيادة 9.1 في المائة، وارتفعت أرباحها بنسبة

> 3.6 في المائة إلى 1.3 تريليون يوان في عام 2013.

دفعت هذه الشركات ما مجموعه 1.9 تريليون يوان من الضرائب في العام الماضي, بزيادة 5 في المائة على أساس سنوي.