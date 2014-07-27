القسام تقصف بئر السبع ومواقع إسرائيلية رداً على إنتهاك إسرائيل للتهدئة

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مسئوليتها عن قصف عدد من المدن والمواقع الاسرائيلية المحيطة بقطاع غزة ردا على ما اعتبرته عدم التزام جيش الاحتلال الاسرائيلي بالتهدئة الانسانية المقررة لمدة 24 ساعة.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري عصر اليوم، إنها “قصفت مستوطنة “كريات جات” بخمسة صواريخ قسام ردا على عدم التزام العدو الصهيوني بالتهدئة الانسانية واستهداف منازل المواطنين الآمنين بشكل عشوائي”.

وأضافت أنها قصفت مدينة بئر السبع (جنوب إسرائيل) بخمسة صواريخ “سجيل55″ وحشودات عسكرية شرق حي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة بقذائف الهاون وموقع ناحل عوز العسكري بـ 4 صواريخ107.

كانت المدفعية والزوراق الحربية الإسرائيلية قد جددت قصفها لعدة مناطق في قطاع غزة مما أدى الى اصابة فلسطينيين على الأقل بحسب مصادر طبية.

> وأعلنت حركة “حماس” فى وقت سابق أن الفصائل الفلسطينية وافقت على “تهدئة إنسانية” لمدة 24 ساعة استجابة لتدخل الأمم المتحدة ومراعاة لاجواء العيد تبدأ من الثانية ظهر اليوم الأحد.

/أ ش أ/