نتنياهو يتهم حماس بخرق جميع اتفاقات التهدئة لوقف إطلاق النار

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة حماس بخرق 5 اتفاقات بوقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية، بما في ذلك اتفاقيتين خلال فترة الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقل راديو “صوت إسرائيل” عن نتنياهو قوله اليوم الأحد، “إن حماس تخرق الآن وقف إطلاق النار الذي اقترحته بنفسها اعتبارا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، وهى تواصل اعتداءاتها على الأراضي الإسرائيلية”.

وأكد أن إسرائيل تعمل كل ما هو ضروري لحماية سلامة مواطنيها، مضيفا أن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار هى الوحيدة المطروحة حاليا على بساط البحث.

وقال “إن المبادرة لا تتضمن أي شروط فيما عدا دراسة آلية التوصل إلى وقف إطلاق النار بما في ذلك كل العمليات العسكرية، و”هى تحاول التوصل إلى نقطتين هنا، أمن إسرائيل وهذا يعني غزة دون أسلحة، لاسيما هذه الصواريخ والأنفاق، وكذلك إغاثة اجتماعية واقتصادية للفلسطينيين”.

يذكر أن حركة حماس قد أعلنت قبول تهدئة إنسانية لمدة 24 ساعة استجابة لمطالب الأمم المتحدة.

أ ش أ