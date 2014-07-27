أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نتنياهو يتهم حماس بخرق جميع اتفاقات التهدئة لوقف إطلاق النار

Google+ Print
نتنياهو يتهم حماس بخرق جميع اتفاقات التهدئة لوقف إطلاق النار نتنياهو يتهم حماس بخرق جميع اتفاقات التهدئة لوقف إطلاق النار

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة حماس بخرق 5 اتفاقات بوقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية، بما في ذلك اتفاقيتين خلال فترة الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقل راديو “صوت إسرائيل” عن نتنياهو قوله اليوم الأحد، “إن حماس تخرق الآن وقف إطلاق النار الذي اقترحته بنفسها اعتبارا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، وهى تواصل اعتداءاتها على الأراضي الإسرائيلية”.

وأكد أن إسرائيل تعمل كل ما هو ضروري لحماية سلامة مواطنيها، مضيفا أن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار هى الوحيدة المطروحة حاليا على بساط البحث.

وقال “إن المبادرة لا تتضمن أي شروط فيما عدا دراسة آلية التوصل إلى وقف إطلاق النار بما في ذلك كل العمليات العسكرية، و”هى تحاول التوصل إلى نقطتين هنا، أمن إسرائيل وهذا يعني غزة دون أسلحة، لاسيما هذه الصواريخ والأنفاق، وكذلك إغاثة اجتماعية واقتصادية للفلسطينيين”.

يذكر أن حركة حماس قد أعلنت قبول تهدئة إنسانية لمدة 24 ساعة استجابة لمطالب الأمم المتحدة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا