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أنشيلوتي عن فالكاو: لا نحتاج مهاجم جديد

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أنشيلوتي عن فالكاو: لا نحتاج مهاجم جديد أنشيلوتي عن فالكاو: لا نحتاج مهاجم جديد

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن فريقه ليس في حاجة لجلب مهاجم جديد إلى صفوفه.

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت نية ريال مدريد في التعاقد مع الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم موناكو ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وهو ما نفاه أنشيلوتي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب لقاء ريال مدريد أمام إنتر ميلان الودي: "أعتقد أننا لدينا لاعبين نثق في قدراتهم الهجومية، لدينا كريم بنزيمه وإيسكو إلى جانب جاريث بيل و كريستيانو رونالدو".

وتعاقد ريال مدريد مع الكولومبي الأخر جايمس رودريجيز قادما من موناكو بصفقة قياسية تخطت الـ70 مليون يورو، إلى جانب تعاقده مع لاعب الوسط الألماني توني كروس.

وحول التعاقد مع رودريجيز، قال أنشيلوتي: " رودريجيز يملك كل المقاومات التي تؤهله ليصبح لاعبا رائعا ضمن صفوفنا، سينضم إلى التدريبات في الأول من أغسطس".

وعن رحيل الأرجنيتيني دي ماريا عن صفوف الملكي مدريد، أختتم كارلو حديثه قائلًا: "كل ما أعلمه عن دي ماريا بأنه سيعود إلينا في الخامس من أغسطس القادم بعد انتهاء أجازته".

وأكدت تقارير إسبانية أن الجناح الدولي دي ماريا أصبح على مقربه من إتمام تعاقده مع باريس سان جيرمان في صفقة قد تتخطي الـ60 مليون يورو.

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