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سكاي سبورتس: ريمي يفشل في اجتياز الفحص الطبي مع ليفربول

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سكاي سبورتس: ريمي يفشل في اجتياز الفحص الطبي مع ليفربول سكاي سبورتس: ريمي يفشل في اجتياز الفحص الطبي مع ليفربول

فشل الفرنسي لويك ريمي مهاجم كوينز بارك ريجرز في اجتياز الفحوصات الطبية التمهيدية مع ليفربول من أجل الانضمام إلى الفريق.

وكان ليفربول على أعتاب إعلان انضمام ريمي رسميا إلى الفريق بعد إنهاء الاتفاق مع كوينز بارك رينجرز إلى جانب البنود الشخصية مع اللاعب نفسه، إلا أن فشله في اجتياز الفحص الطبي أوقف الصفقة.

وأكدت سكاي سبورتس البريطانية إلى جانب صحيفة تايميز أن ليفربول أنسحب نهائيا من الصفقة بعد فشل اللاعب في الفحص الطبي، والنادي لم يعلق حتى الآن حول هذا الأمر.

ويعاني صاحب الـ27 عاما من مشكلة قديمة في عضلة القلب، إلا أنها لا تمنعه من ممارسة كرة القدم، وعان ريمي مؤخرا من إصابة في الركبة قد تكون هي العائق الذي وقف أمام انضمامه إلى ليفربول.

ويسعى ليفربول لتعزيز خط هجومه بعد رحيل هدافه لويس سواريز إلى برشلونة.

وضم ليفربول حتى الآن أربعة لاعبين هم ثنائي ساوثامبتون آدم لالانا وريكي لامبرت بالإضافة للألماني إيمري كان من باير ليفركوزن والصربي لازار ماركوفيتش من بنفيكا.

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