صلاح أساسيا في ودية تشيلسي أمام أوليمبيجا

يلعب محمد صلاح أساسيا مع فريقه تشيلسي في لقاء ودي أمام فريق أوليمبيجا من سلوفينيا ضمن استعدادات البلوز لانطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشارك صلاح أساسيا للمرة الثانية على التوالي بعد تواجده في لقاء تشيلسي الودي الأخير أمام فولسبورج النمساوي الذي انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويدخل مورينيو اللقاء بتشكيل مدعم من الوجوه الجديدة على رأسهم ثنائي أتلتيكو مدريد دييجو كوستا وفيليبي لويس إلى جانب سيسك فابريجاس القادم من برشلونة.

ويدخل تشيلسي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: ديلاتش

الدفاع: ازبيلكويتا، كاهيل، زوما، فيليبي لويس

الوسط: ماتيتيش، فابريجاس، بوجا، صلاح، براون

الهجوم: كوستا

ويلعب تشيلسي أمام الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز بيرنلي في أولي مباريات البلوز في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الـ18 من أغسطس القادم.