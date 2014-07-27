مشاورات بین ظریف وأشتون حول الأوضاع في غزة

بحث وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظریف هاتفیا الیوم الأحد، مع منسقة السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي کاثرین اشتون آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر منذ 21 یوماً.

وذكرت وكالة أنباء “ارنا” الإيرانية، أن ظریف كان قد اتصل هاتفیا أیضا مع وزیر الخارجیة العماني یوسف بن علوي والأمین العام لحزب الله السید حسن نصرالله والأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامی إیاد مدني، للتباحث بشأن أحدث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقد أدی العدوان الإسرائيلي المستمر علی قطاع غزة منذ 21 یوما إلی استشهاد أکثر من ألف وإصابة عدة ألاف اخرین.

أ ش أ