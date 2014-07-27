أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مشاورات بین ظریف وأشتون حول الأوضاع في غزة

Google+ Print
مشاورات بین ظریف وأشتون حول الأوضاع في غزة مشاورات بین ظریف وأشتون حول الأوضاع في غزة

بحث وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظریف هاتفیا الیوم الأحد، مع منسقة السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي کاثرین اشتون آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر منذ 21 یوماً.

وذكرت وكالة أنباء “ارنا” الإيرانية، أن ظریف كان قد اتصل هاتفیا أیضا مع وزیر الخارجیة العماني یوسف بن علوي والأمین العام لحزب الله السید حسن نصرالله والأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامی إیاد مدني، للتباحث بشأن أحدث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقد أدی العدوان الإسرائيلي المستمر علی قطاع غزة منذ 21 یوما إلی استشهاد أکثر من ألف وإصابة عدة ألاف اخرین.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا