مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع 7% خلال يوليو

ارتفع المؤشر العام للسوق المالية السعودية “تداول” في نهاية شهر يوليو الحالي بنسبة 7.38 في المائة مقارنة بالشهر السابق ليغلق عند مستوى 10,214.73 نقطة وهو الأعلى منذ عام 2008.

وقد حققت مختلف قطاعات السوق ارتفاعات متفاوتة تفاعلا مع قرار مجلس الوزراء بقيام هيئة السوق المالية بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية. كما حقق المؤشر منذ بداية العام وحتى شهر يوليو الحالي عائدا ايجابيا بنسبة 19.67 في المئة كاسبا (1,679.13 نقطه)، علما بأن أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال هذا الشهر كانت يوم 24 عند مستوى 10,214.73 نقطة.

وأوضح التقرير الشهري لتداول أن القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنهاية شهر يوليو الجاري بلغت 2100.25 مليار ريال ، أي ما يعادل 560.06 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 7.97 في المئة مقارنة بالشهر السابق.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر يوليو 2014، 122.64 مليار ريال أي ما يعادل 32.70 مليار دولار بانخفاض بنسبة 31.88 في المائة عن الشهر السابق، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 3.53 مليار سهم مقابل 5.37 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق بانخفاض بنسبة 34.26 في المائة، وإجمالي عدد الصفقات المنفذة في يوليو 2014 م 2.41 مليون صفقة مقابل 3.12 مليون صفقة تم تنفيذها في يونيو الماضي بانخفاض بنسبة 22.66 في المائة.