زيادة الأصول القابلة للتحويل نقدا لمجموعات الشركات العشر الكبرى بكوريا الجنوبية

قالت شركة (CEO Score) لأبحاث السوق الكورية الجنوبية إن الأصول القابلة للتحويل نقدا لمجموعات الشركات العشر الكبرى في الربع الأول بلغت “148.52 تريليون” وون ، وهو ما يمثل حوالي 42 في المئة من ميزانية الدولة لهذا العام والتي تبلغ “358 تريليون” وون.

وذكرت الشركة ، في تقرير لها اليوم، أن الأصول القابلة للتحويل نقدا ارتفعت لـ 76 شركة تابعة لمجموعات الشركات العشر الكبرى ، من”95.1 تريليون” وون في عام 2009 إلى “138 تريليون”وون في نهاية العام الماضي ، وارتفعت بقيمة 10.5 تريليون وون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ، كما ارتفعت حصة الأصول النقدية من إجمالي الأصول لهذه المجموعات من “11.9″ في المئة إلى “13.6″ في المئة خلال الفترة المذكورة.

وتشمل الأصول القابلة للتحويل نقدا (النقد، النقد المعادل والمنتجات النقدية الأخرى والتي يحين موعد سدادها خلال أقل من سنة واحدة) ، فيما يشير الارتفاع في الأصول القابلة للتحويل نقدا إلى التحسن في سيولة الشركات.

ويبدو أن الشركات الكبرى ترفع حجم الأصول النقدية لمواجهة ركود الأسواق الداخلية والخارجية الذي طال أمده ، بحسب التقرير وتمتلك مجموعة “سامسونغ” أكبر كمية من الأصول القابلة للتحويل نقدا وتبلغ “66 تريليون”وون بزيادة “139.5″ في المئة عن عام 2009 (27.5 تريليون وون)، تلتها مجموعة هيونداي للسيارات بمقدار “42.8 تريليون” وون بزيادة “96.5″ في المئة عن عام 2009 (21.9 تريليون وون).

في المقابل، انخفضت الأصول القابلة للتحويل نقدا لمجموعات الشركات الثماني الأخرى باستثناء سامسونغ وهيونداي، بمقدار “13.2″ في المئة من “39.7 تريليون” وون في عام 2009 إلى”45.75 تريليون” وون العام الماضي.

وجاءت مجموعتا إس كي وأل جي في المركزين الثالث والرابع على التوالي ، ولكن بانخفاض نسبته “24.2″ في المئة و”30.5″ في المئة من “13.7 تريليون” وون و”11.6 تريليون” في عام 2009 إلى “10.4 تريليون” و”8.7 تريليون” وون على التوالي.