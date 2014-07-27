ارتفاع بورصة تونس في نهاية معاملات يونيو الماضي

سجل مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 29ر1 بالمئة ليدرك مستوى 86ر4595 نقطة خلال شهر يونيو الماضي.

وبلغت نسبة أداء المؤشر منذ بداية العام 90ر4 بالمئة، وفق النشرة الشهرية للوسيط بالبورصة “اكسيس كابتال”، محافظا على نسقه التصاعدي منذ شهر مايو 2014 رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس.

وبلغت الرسملة في بورصة تونس للأوراق المالية خلال يونيو الماضي ما قيمته 14.802 مليون دينار مقابل 94 مليون دينار في شهر مايو الذي سبقه.

وحقق41 سهما من مجموع الأسهم المدرجة بالبورصة ارتفاعا وساهمت 4 أسهم في تحقيق 51 بالمائة من حجم المعاملات خلال نفس الشهر.

واتجه نسق السوق المالية نحو الارتفاع فيما يتعلق بأداء الأسهم في يونيو الماضي مع تحقيق 41 سهما نسب ارتفاع متفاوتة مقابل تراجع 27 سهما من جملة الأسهم المدرجة.

وأظهر التقرير فيما يتعلق بحجم المعاملات، أن المعدل الشهري بلغ خلال شهر يونيو الماضي 162.37 مليون دينار مقابل 72.2 مليون دينار خلال شهر مايو الذي سبقه، أي بارتفاع بنسبة 124.88بالمائة، فيما استقر حجم التداول اليومي في حدود 7.7 مليون دينار مقابل 3.4 مليون في شهر مايو الماضيوتم تحقيق 90 بالمئة من حجم المبادلات خلال شهر يونيو الماضي على مستوى السوق الرئيسية و10 بالمئة على مستوى السوق البديلة.

وبلغت مساهمة الأجانب في المؤسسات المدرجة 93ر22 بالمئة إلى نهاية شهر يونيو الماضي، وبلغت شراءات الأجانب للأسهم من رأس مال المؤسسات المدرجة بالبورصة خلال النصف الأول من العام الحالي ما قيمته 73.895مليون دينار مقابل التخلي عن أسهم بقيمة 33.571 مليون دينار لتصل قيمة هذه المساهمات في 30 يونيو الماضي إلى نحو 24.340 مليون دينار.

وسجلت هذه المساهمات حركة شراء واضحة خلال شهر يونيو، واقتنى الأجانب أسهما في رأس مال المؤسسات المدرجة خلال نفس الشهر وحده بقيمة 33.8933 مليون دينار مقابل 10.343 مليون دينار خلال شهر مايو الذي سبقه.

وبلغ حجم الأسهم، التي تم التفريط فيها، خلال نفس الشهر 9.092 مليون دينار مقابل 7.011مليون دينار في مايو، وبلغ حجم الشراءات 24.800 مليون دينار مقابل 3.332 مليون دينار خلال مايو.