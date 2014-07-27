نشر قوات الشرطة الدولية في موقع تحطم الطائرة الماليزية

توصلت ماليزيا اليوم الأحد، إلى توقيع اتفاقية مع المتمردين الاوكرانيين، المسيطرين على المنطقة حول موقع تحطم الطائرة ام اتش 17 للسماح لمجموعة من الشرطة الدولية بدخول المنطقة لحماية المحققين الدوليين.

وأفاد بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء، وفق ما نقلته وكالة أنباء “برناما” الماليزية، أن الكساندر بوروداي زعيم المتمردين الاوكرانيين وافق اليوم على السماح بنشر افراد الشرطة الدولية للدخول لموقع تحطم الطائرة ام اتش 17، بعد اتفاق سابق وقع عليه مع رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.

وأضاف البيان أن نجيب تحدث اليوم إلى نظرائه في هولندا واستراليا، ووافقوا على العمل بشكل وثيق في نشر افراد الشرطة مشيرا إلى أن 68 شرطيا ماليزيا سيغادرون كوالالمبور الى موقع التحطم الاربعاء كجزء من الانتشار الدولي.

وجاء في البيان “يبحث المسؤولون الماليزيون تفاصيل نشر الشرطة مع هولندا واستراليا”، وأوضح ان وزير الخارجية الماليزي حنيفة امان تحدث الى نظرائه الدوليين ومسؤولين من الحكومة الاوكرانية حول اطار العمل القانوني والدبلوماسي للنشر.

وأضاف رئيس الوزراء ان هولندا واستراليا وماليزيا شكلوا تحالفا لتأمين الموقع.

/أ ش أ/