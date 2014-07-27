“ديلي ميل” : امتلاك داعش لأسلحة مضادة للطيران يهدد الملاحة الجوية في العالم

اعتبرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، أن امتلاك داعش لأسلحة مضادة للطيران يشكل خطرا على الطيران المدني في المنطقة والعالم.

> وأوضحت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني – أن وجهات مئات الرحلات الجوية يوميا ومن بينها جنوب أفريقيا ودبي تحلق فوق مناطق تندلع بها الحروب ومحتلة بواسطة إرهابيين بحوزتهم صواريخ مضادة للطائرات.

وأضافت أن امتلاك الدولة العراقية في العراق والشام “داعش” لأسلحة مضادة للطيران يثير مخاوف من إصابة وإسقاط طائرات مدنية.

> وأشارت إلى أن شركات الطيران ومن بينها الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية القطرية تستفيد من مسارات الطيران عبر الموصل، المدينة العراقية معقل جماعة “داعش” الجهادية.

وتعد طرق الملاحة الجوية مؤمنة نسبيا من قبل سلطات الطيران، ولكن أثيرت تلك المخاوف بعد إطلاق صاروخ على طائرة “إم اتش 17″ الماليزية في الأسبوع الماضي في شرق أوكرانيا، مما تسبب في تحويل العديد من شركات الطيران خدماتهم عن أوكرانيا.

أ ش أ