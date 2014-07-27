أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الأدرن تسير قافلتي مساعدات إلى غزة

Google+ Print
الأدرن تسير قافلتي مساعدات إلى غزة الأدرن تسير قافلتي مساعدات إلى غزة

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الأحد، قافلتي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة ، حيث تتكون الأولى من 29 شاحنة والثانية من 20 شاحنة.
> يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي يبذلها الأردن للتخفيف من معاناة أهالي غزة جراء العدوان الإسرائيلي الذي دخل يومه ال21 والذي خلف ما يزيد على ألف قتيل والآلاف من الجرحى والمصابين غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأفاد بيان صادر عن الهيئة اليوم بأن القافلة الأولى تحمل مساعدات إنسانية وغذائية وطبية وسيتم توزيعها من خلال القوات المسلحة الأردنية الى المستشفى الميداني العسكري في غزة ، مشيرا إلى أن جزءا من هذه المواد تابع لمبادرة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني لمساعدة الأشقاء في القطاع.
> أما القافلة الثانية وفقا للبيان، فهي مقدمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الإماراتي رئيس الوزراء حاكم دبي والأميرة هيا بنت الحسين لنصرة أهل غزة ، حيث سيتم إيصال هذه المساعدات عن طريق الهيئة ليتم توزيعها من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القطاع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا