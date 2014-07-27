الأدرن تسير قافلتي مساعدات إلى غزة

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الأحد، قافلتي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة ، حيث تتكون الأولى من 29 شاحنة والثانية من 20 شاحنة.

> يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي يبذلها الأردن للتخفيف من معاناة أهالي غزة جراء العدوان الإسرائيلي الذي دخل يومه ال21 والذي خلف ما يزيد على ألف قتيل والآلاف من الجرحى والمصابين غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأفاد بيان صادر عن الهيئة اليوم بأن القافلة الأولى تحمل مساعدات إنسانية وغذائية وطبية وسيتم توزيعها من خلال القوات المسلحة الأردنية الى المستشفى الميداني العسكري في غزة ، مشيرا إلى أن جزءا من هذه المواد تابع لمبادرة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني لمساعدة الأشقاء في القطاع.

> أما القافلة الثانية وفقا للبيان، فهي مقدمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الإماراتي رئيس الوزراء حاكم دبي والأميرة هيا بنت الحسين لنصرة أهل غزة ، حيث سيتم إيصال هذه المساعدات عن طريق الهيئة ليتم توزيعها من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القطاع.