أكثر من مليوني مصل يشهدون ختم القرآن في بالمسجد الحرام

شهد أكثر من مليوني مصل من الزوار والمعتمرين والمواطنين والمقيمين مساء اليوم ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام ليلة 29 من شهر رمضان المبارك. وامتزجت دموع المصلين بزخات المطر التي هطلت اليوم على مكة المكرمة.

وتوافد المصلين إلى المسجد الحرام منذ وقت مبكر من هذا اليوم الذي امتلأت أروقته وأدواره وسطوحه وبدرومه وتوسعة الملك عبدالله بالمصلين وامتدت صفوفهم إلى جميع الساحات المحيطة بالمسجد الحرام والطرق المؤدية إليه .

وأم المصلين في المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس الذي دعا للمسلمين في هذا الليلة المباركة بالمغفرة والعتق من النار وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وبلاد المسلمين وأن يحفظ علينا قادتنا وأن يجعل بلادنا أمنة مستقرة وبلاد المسلمين.

وقد أغلقت المنطقة المركزية أمام المركبات وتم تفريغها للمصلين الذين تجاوزت صفوفهم حدود الساحات والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام وامتلأت جميع الطرق والأنفاق القريبة من المسجد الحرام بالمصلين .

وقال العقيد عيد الحازمي قائد قوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف أن قوة الدفاع المدني بالحرم استنفرت قواتها لتعامل مع كافة المخاطر المرتبطة بالزيادة المتوقعة في أعداد المصلين الذين يتواجدون بالمسجد الحرام وذلك من خلال60 مجموعة في الحرم المكي الشريف حيث انتشروا في صحن الطواف والمسعى وجميع مداخل الحرم والساحات المحيطة به.

وأوضح الوكيل المساعد للخدمات لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مشهور المنعمي انه تم القيام بجولة ميدانية تفقديه للمسجد الحرام شملت الأروقة والقبو وجميع أدوار وساحات المسجد الحرام والمشاريع الجاري تنفيذها حاليا مثل مشروع الملك عبد الله لتوسعة المسجد الحرام ومشروع خادم الحرمين لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف وذلك عقب هطول الأمطار للاطمئنان على سلامة قاصدي الحرم الشريف من معتمرين وزائرين مؤكدا أنه لم يحدث ولله الحمد اية أضرار بشرية أو مادية، وأضاف أن للرئاسة خطة تطبقها في مثل هذه الحالات من أهم جوانبها فرش المشايات البلاستيكية المانعة للانزلاق على جميع المداخل المؤدية للمسجد الحرام وساحاته وزيادة استعداد فرق الصيانة والنظافة من خلال تكثيف الآليات والمعدات والعمالة اللازمة.

وشهدت مداخل مكة المكرمة الستة كثافة كبيرة في دخول المركبات منذ الساعات الأولى لهذا اليوم وخاصة مدخل مكة للقادمين من جدة الذي شهد دخول أكبر عدد من المعتمرين والمصلين وكان لحجز سيارات المعتمرين في مواقف منطقة الشميسي الأثر الكبير في تخفيف دخول السيارات إلى مكة.