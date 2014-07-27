عليك بالملابس القطنية الخالصة

يحتاج الأطفال دائماً في ملابسهم المعتادة إلى منسوجات قطنية مبهجة، تتناسب وقدوم العيد في الصيف، حيث طبيعة الجو الحار التي تؤثر على حساسية بشرتهم، خصوصاً إذا كانوا في سن صغيرة. مصممة الأزياء جيلان عاطف، تنصحك لتختاري مايناسب الصبيان والبنات.

ملابس

ضرورة مراعاة أن تكون كل ملابسهم قطنية خالصة خالية من البوليست.

اختاري لهم الألوان الفاتحة المبهجة خالية من الأساتك القوية التي تسبب للطفل بعض الحساسية.

في فترة الصباح؛ يفضل ارتداء الأطفال الشرطات و«التي شيرت»، وبالنسبة للبنات، فيفضل لهن إذا أردن التميز؛ ارتداء «السلوبيت» أو الفستان المشتمل على «الأندر وير»؛ حتى يتسنى لهن اللعب والحركة السهلة.

أحذية

بالنسبة للأحذية فيفضل لهم الصنادل المفتوحة ذات الألوان المبهجة؛ لتهوية الأقدام، وذلك لكثرة حركتهم.

إذا كانوا في المسبح أو شواطئ البحر؛ فيلبسون الكلبس؛ حتى لا تتعرض أقدامهم للجرح.

إكسسوارات

بالنسبة للإكسسوارات التي من الممكن أن تتناسب مع الأطفال؛ فهي القبعات القطنية الفاتحة للبنات والواقية من الشمس، والحقائب الصغيرة، و«التوك» التي توضع منتصف شعر البنات، بالإضافة لبعض «الكوليهات» الصغيرة و«الفيونكات» على الشعر، وأساور لليد، أما الأولاد؛ فإن «الحظاظات» الجلدية والنظارات الشمسية هي أهم الإكسسوارات التي ينجذبون إليها، بالإضافة إلى «الكابات».

ملابس داخلية

أحب أن أشير إلي أن الملابس الداخلية للأطفال؛ تحافظ على جمال ورائحة ملابسهم الخارجية؛ لذا فالفانلات القطنية ضرورية جداً؛ حتى تمتص العرق الصادر منهم؛ من كثرة حركتهم ولعبهم، فلا تتعرض الملابس الخارجية لكثرة غسيلها؛ مما يسبب سرعة تلفها.