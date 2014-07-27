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محامون: مشاريع محمد بن راشد تجسيد لمعاني الأخوة

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محامون: مشاريع محمد بن راشد تجسيد لمعاني الأخوة محامون: مشاريع محمد بن راشد تجسيد لمعاني الأخوة

أشاد حقوقيون ومحامون بمشروع إغاثة المنكوبين والمحتاجين في أنحاء العالم مؤكدين أن المشاريع الإنسانية التي يعتمدها سموه، تأتي انطلاقاً من جوهر المبادئ الدينية والإنسانية، وتجسيداً لجهود قيادات الدولة في مد يد العون والمساعدة. وعبّر المحامي إبراهيم التميمي، رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في أبوظبي، عن فخر واعتزاز جميع مواطني الدولة بمشروع »سلمى«، مشيراً إلى أن هذا الدعم استمرار للمبادرات الإنسانية والواسعة التي تقدمها الدولة في مجال العمل الخيري، وتوفير الاحتياجات الأساسية، ودعم النازحين واللاجئين من الحروب والكوارث.

وأشارت المحامية فايزة موسى إلى أن المشروع يمثل دليلاً على الحرص الذي توليه قيادات الدولة في تلمس احتياجات إخواننا الفلسطينيين الذين يتعرضون لعدوان غاشم في قطاع غزة، معربةً في الوقت نفسه عن فخرها بقيادات الدولة الذين ساروا على فكر ومنهج المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

 

 

 

 

 

 

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