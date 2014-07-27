اتحاد المصريين فى النمسا يهنئ العالم الإسلامى بعيد الفطر المبارك

تقدم الاتحاد العام للمصريين فى النمسا، بخالص التهنئة إلى الشعب المصرى والعالمين العربى والإسلامى بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الاتحاد - فى بيان له بفيينا اليوم - "فى هذه المناسبة الدينية العزيزة نهنىء الشعب المصرى ومسلمى العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ونتمنى للأمة العربية والاسلامية كل خير وسلام وتقدم وان يعيد الله الاعياد علينا وقد انعم علينا بالرخاء والسلام وتجاوز صعاب مشوار التنمية والتصدى لأعداء الامة من عناصر الإرهاب الأسود".

وأشار الاتحاد "إننا فى هذه الايام المباركة وبعد انتهاء شهر رمضان المعظم وحلول عيد الفطر المبارك نأمل كل خير لمصرنا الغالية وان تستعيد الامن والاستقرار وان تعود المنطقة العربية واحة للأمن والسلام بما يليق بها وهى مهد الديانات السماوية وان تتوقف الانقسامات والصراعات الدينية والمذهبية وان يخلص الله المنطقة من عناصر الشر والارهاب التى تخطط للهيمنة على المنطقة وقيادتها إلى الهلاك والحروب ".

وتمنى البيان التوفيق لجهود الرئيس البطل عبد الفتاح السيسى وحكومته برئاسة المهندس ابراهيم محلب لتلبية طموحات وأمال الشعب المصرى فى حياة كريمة وآمنة.